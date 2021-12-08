МИД вручил ноту посольству США из-за полетов боевой авиации у российских границ
Министерство иностранных дел России вручило ноту протеста американскому посольству из-за возросшей военной активности США и их союзников по блоку НАТО возле границ РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты. От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни», — отметила Захарова. МИД оставляет за собой право реагировать на вызовы со стороны НАТО, сказано в сообщении.
Министерство перечислило в представлении несколько инцидентов, связанных с действиями американских ВВС, которые «лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии». Среди таких происшествий — полет самолета-разведчика CL-600 над открытыми водами Черного моря 3 декабря, который пересекал маршрут движения гражданских самолетов.
В это же время, заявили в МИД, чуть не пострадал мальтийский борт, совершавший рейс из Сочи в Скопье, а позже российские истребители сопроводили над акваторией Черного моря стратегический самолет-разведчик RC-135 американских ВВС.
В ходе переговоров по видеосвязи во вторник президент США Джо Байден указал на «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной. Президент РФ Владимир Путин в ответ обвинил Вашингтон в «перекладывании ответственности» и наращивании военного потенциала у западных рубежей России. Кроме того, российский президент заявил, что Россия заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. Официальные российские лица неоднократно называли возможное вступление Украины в военный альянс «красной линией» для Москвы — в Кремле считают, что это превратит республику в плацдарм противостояния с Россией и приведет к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе.