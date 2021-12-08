МИД вручил ноту посольству США из-за полетов боевой авиации у российских границ

В ходе переговоров по видеосвязи во вторник президент США Джо Байден указал на «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной. Президент РФ Владимир Путин в ответ обвинил Вашингтон в «перекладывании ответственности» и наращивании военного потенциала у западных рубежей России. Кроме того, российский президент заявил, что Россия заинтересована в получении надежных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. Официальные российские лица неоднократно называли возможное вступление Украины в военный альянс «красной линией» для Москвы — в Кремле считают, что это превратит республику в плацдарм противостояния с Россией и приведет к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе.