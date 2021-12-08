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Совет Госдумы поддержал новый порядок прохода в здание палаты

Ведомости

Совет Госдумы поддержал введение новых правил прохода в здание палаты, предусматривающих необходимость предоставления документов о вакцинации от коронавируса и справок о ПЦР-тесте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

«Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели», — сообщили в пресс-службе.

Соответствующее предложение на обсуждение Совета Госдумы вынес председатель Вячеслав Володин. Оно «предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании, справки о ПЦР-тесте», отмечает пресс-служба.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы и сотрудники аппарата, которые представили данные о вакцинации или наличии антител к коронавирусу, будут освобождены от необходимости предъявлять QR-код каждый раз при входе в здание. Среди депутатов уровень коллективного иммунитета составляет 94%, а среди сотрудников думского аппарата — 99%, отмечал председатель нижней палаты парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных