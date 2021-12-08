Совет Госдумы поддержал новый порядок прохода в здание палаты

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы и сотрудники аппарата, которые представили данные о вакцинации или наличии антител к коронавирусу, будут освобождены от необходимости предъявлять QR-код каждый раз при входе в здание. Среди депутатов уровень коллективного иммунитета составляет 94%, а среди сотрудников думского аппарата — 99%, отмечал председатель нижней палаты парламента.