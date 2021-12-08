Совет Госдумы поддержал новый порядок прохода в здание палаты
Совет Госдумы поддержал введение новых правил прохода в здание палаты, предусматривающих необходимость предоставления документов о вакцинации от коронавируса и справок о ПЦР-тесте, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
«Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода. Он начнет действовать со следующей недели», — сообщили в пресс-службе.
Соответствующее предложение на обсуждение Совета Госдумы вынес председатель Вячеслав Володин. Оно «предусматривает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании, справки о ПЦР-тесте», отмечает пресс-служба.
Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы и сотрудники аппарата, которые представили данные о вакцинации или наличии антител к коронавирусу, будут освобождены от необходимости предъявлять QR-код каждый раз при входе в здание. Среди депутатов уровень коллективного иммунитета составляет 94%, а среди сотрудников думского аппарата — 99%, отмечал председатель нижней палаты парламента.