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Британия выделит Украине еще $1,3 млрд

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделит дополнительные £1 млрд ($1,3 млрд) в качестве поддержки страны. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

«Отличные новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительные £1 млрд на поддержку Украины. Это означает новые инвестиции, торговлю, безопасность», — написал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что по итогам его переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей поддержки Лондона увеличится до £3,5 млрд.

В октябре 2020 г. Великобритания и Украина подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на £1,25 млн, сообщает ТАСС. В июне текущего года стороны договорились о морском партнерстве: в октябре в Киеве сообщили о начале строительства двух новых военно-морских баз при помощи Британии, Украина также планирует получить от королевства два противоминных корабля. Позднее Лондон и Киев подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на £1,7 млрд (порядка $2,3 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных