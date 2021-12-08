Британия выделит Украине еще $1,3 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания выделит дополнительные £1 млрд ($1,3 млрд) в качестве поддержки страны. Об этом украинский лидер написал в Twitter.
«Отличные новости из Лондона: Великобритания выделит дополнительные £1 млрд на поддержку Украины. Это означает новые инвестиции, торговлю, безопасность», — написал Зеленский.
Украинский президент также отметил, что по итогам его переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей поддержки Лондона увеличится до £3,5 млрд.
В октябре 2020 г. Великобритания и Украина подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на £1,25 млн, сообщает ТАСС. В июне текущего года стороны договорились о морском партнерстве: в октябре в Киеве сообщили о начале строительства двух новых военно-морских баз при помощи Британии, Украина также планирует получить от королевства два противоминных корабля. Позднее Лондон и Киев подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на £1,7 млрд (порядка $2,3 млрд).