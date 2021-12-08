Британия выделит Украине еще $1,3 млрд

В октябре 2020 г. Великобритания и Украина подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на £1,25 млн, сообщает ТАСС. В июне текущего года стороны договорились о морском партнерстве: в октябре в Киеве сообщили о начале строительства двух новых военно-морских баз при помощи Британии, Украина также планирует получить от королевства два противоминных корабля. Позднее Лондон и Киев подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на £1,7 млрд (порядка $2,3 млрд).