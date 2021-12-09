Посол Украины призвал Германию созвать саммит в нормандском формате

«Мы ожидаем сильной дипломатической инициативы от самого нового канцлера Олафа Шольца не только для предотвращения новой острой угрозы войны в Европе, но и для прекращения оккупации Крыма и Донбасса, которая продолжается с 2014 года, путем политических средств. Поэтому мы призываем главу правительства Германии созвать нормандский саммит в Берлине в следующие несколько недель, чтобы вернуть г-на Путина за стол переговоров», — заявил Мельник.