Посол Украины призвал Германию созвать саммит в нормандском формате
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца созвать саммит в нормандском формате, чтобы якобы предотвратить угрозу нападения России на Украину. Об этом он заявил немецкому изданию Berliner Zeitung.
«Мы ожидаем сильной дипломатической инициативы от самого нового канцлера Олафа Шольца не только для предотвращения новой острой угрозы войны в Европе, но и для прекращения оккупации Крыма и Донбасса, которая продолжается с 2014 года, путем политических средств. Поэтому мы призываем главу правительства Германии созвать нормандский саммит в Берлине в следующие несколько недель, чтобы вернуть г-на Путина за стол переговоров», — заявил Мельник.
Также он призвал федеральное правительство опубликовать список «жестких и болезненных» санкций, в том числе запрет газопровода «Северный поток — 2», в случае нападения России на Украину.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает санкции в отношении России в случае ее нападения на Украину. Чиновники обсуждают санкции в финансовой сфере, в том числе отключение России от международной платежной системы SWIFT и ограничения, связанные с суверенным долгом страны. Энергетические санкции источники изданий назвали наименее вероятным вариантом из-за их возможного влияния на мировую экономику и цены на бензин на внутреннем рынке США.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но страна «вправе обеспечивать свою безопасность».