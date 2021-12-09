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В Латвии разрешили возбудить против депутата дело за шпионаж в пользу России

Ведомости

Сейм Латвии вынес решение о согласии на уголовное преследование депутата Яниса Адамсонса, говорится на сайте парламента страны. По данным СМИ, депутат подозревается в шпионаже в пользу России. По этому делу он был арестован летом этого года. Возбудить уголовное дело против Адамсонса просила генпрокуратура Латвии.

Ранее портал LSM сообщил со ссылкой на Службу госбезопасности, что Адамсонс был задержан и проходит в качестве подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России. По данным издания, Адамсонс подозревается в передаче данных России в течение последних четырех лет.

Депутат якобы передал России общедоступные документы — поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, предоставил информацию после посещения восточной границы Латвии и данные о позиции Прибалтики по «Северному потоку — 2». По неофициальной информации, для передачи данных он использовал свой парламентский компьютер.

Ранее по теме: Депутата сейма Латвии арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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