В Латвии разрешили возбудить против депутата дело за шпионаж в пользу России

Сейм Латвии вынес решение о согласии на уголовное преследование депутата Яниса Адамсонса, говорится на сайте парламента страны. По данным СМИ, депутат подозревается в шпионаже в пользу России. По этому делу он был арестован летом этого года. Возбудить уголовное дело против Адамсонса просила генпрокуратура Латвии.