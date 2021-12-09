В Латвии разрешили возбудить против депутата дело за шпионаж в пользу России
Сейм Латвии вынес решение о согласии на уголовное преследование депутата Яниса Адамсонса, говорится на сайте парламента страны. По данным СМИ, депутат подозревается в шпионаже в пользу России. По этому делу он был арестован летом этого года. Возбудить уголовное дело против Адамсонса просила генпрокуратура Латвии.
Ранее портал LSM сообщил со ссылкой на Службу госбезопасности, что Адамсонс был задержан и проходит в качестве подозреваемого по делу о шпионаже в пользу России. По данным издания, Адамсонс подозревается в передаче данных России в течение последних четырех лет.
Депутат якобы передал России общедоступные документы — поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, предоставил информацию после посещения восточной границы Латвии и данные о позиции Прибалтики по «Северному потоку — 2». По неофициальной информации, для передачи данных он использовал свой парламентский компьютер.