Депутата сейма Латвии арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

Ранее генпрокуратура Польши сообщила, что суд арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. Он, как пояснили в генпрокуратуре, пытался связаться с польскими и европейскими политиками, чтобы «ухудшить международные позиции Польши». Ему грозит до десяти лет тюрьмы. До этого был арестован еще один гражданин Польши, предположительно, его сообщник.