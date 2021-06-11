Депутата сейма Латвии арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России
Cуд Видземского предместья Риги арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса, сообщает агентство Leta.
Накануне сейм разрешил провести обыски дома и на рабочем месте депутата Адамсонса в связи с возбуждением против него уголовного дела Службой национальной безопасности (СНБ) страны. Депутат подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет.
В частности, ему вменяется ознакомление российских властей с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также предоставление неназванной информации после посещения восточной границы Латвии, также он якобы проинформировал Москву о позиции Балтийской Ассамблеи против газопровода «Северный поток — 2».
Кроме того, Адамсон, считает СНБ, использовал свой парламентский компьютер для передачи информации. Всего в уголовном деле против депутата насчитывается около 40 эпизодов.
Адамсон работал в комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, комиссии по спросу и подкомитете по делам Балтии. Адамсон также имел право участвовать в заседаниях комиссии сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица предоставляют информацию ограниченного доступа.
Адамсон также входил в группу сейма по развитию сотрудничества с парламентом Израиля, парламентом Китая и парламентом Белоруссии. С января 2019 г. Адамсон возглавлял группу депутатов по развитию сотрудничества с российским парламентом. В то же время отмечается, что Адамсон не имел доступа к гостайне.
Ранее генпрокуратура Польши сообщила, что суд арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. Он, как пояснили в генпрокуратуре, пытался связаться с польскими и европейскими политиками, чтобы «ухудшить международные позиции Польши». Ему грозит до десяти лет тюрьмы. До этого был арестован еще один гражданин Польши, предположительно, его сообщник.