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Депутата сейма Латвии арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

Ведомости

Cуд Видземского предместья Риги арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса, сообщает агентство Leta.

Накануне сейм разрешил провести обыски дома и на рабочем месте депутата Адамсонса в связи с возбуждением против него уголовного дела Службой национальной безопасности (СНБ) страны. Депутат подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет.

В частности, ему вменяется ознакомление российских властей с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также предоставление неназванной информации после посещения восточной границы Латвии, также он якобы проинформировал Москву о позиции Балтийской Ассамблеи против газопровода «Северный поток — 2». 

Кроме того, Адамсон, считает СНБ, использовал свой парламентский компьютер для передачи информации. Всего в уголовном деле против депутата насчитывается около 40 эпизодов.

Адамсон работал в комиссии сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, комиссии по спросу и подкомитете по делам Балтии. Адамсон также имел право участвовать в заседаниях комиссии сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, на которых должностные лица предоставляют информацию ограниченного доступа.

Адамсон также входил в группу сейма по развитию сотрудничества с парламентом Израиля, парламентом Китая и парламентом Белоруссии. С января 2019 г. Адамсон возглавлял группу депутатов по развитию сотрудничества с российским парламентом. В то же время отмечается, что Адамсон не имел доступа к гостайне.

Ранее генпрокуратура Польши сообщила, что суд арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. Он, как пояснили в генпрокуратуре, пытался связаться с польскими и европейскими политиками, чтобы «ухудшить международные позиции Польши». Ему грозит до десяти лет тюрьмы. До этого был арестован еще один гражданин Польши, предположительно, его сообщник.

Ранее по теме: В Польше арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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