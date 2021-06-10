В Польше арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России
В Польше арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он пытался по заданию российских спецслужб установить контакты с польскими и иностранными политиками в Европарламенте «с целью ослабить международные позиции» страны, сообщает пресс-служба польской Генпрокуратуры. Это второе за месяц задержание за шпионаж в пользу России в стране.
«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже. В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации», — говорится в сообщении. Как пояснили в польской Генпрокуратуре, мужчина арестован решением суда на три месяца. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Уточняется, что обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. По итогам обысков у мужчины в квартире и в связанных с ним офисах нашли более 300 000 злотых ($81,6 тыс. — прим. ред.) и большое количество «носителей информации».
«Это было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене», — подчеркнули в ведомстве.
В Генпрокуратуре Польши пояснили, что до Януша Н. по подозрению в шпионаже был задержан его сообщник. В середине мая польские власти сообщали о задержании своего гражданина по такому обвинению, а затем также арестовали на три месяца. Подробности дела не разглашались. Является ли задержанный и арестованный в середине мая сообщником Януша Н., в сегодняшнем сообщении Генпрокуратуры Польши не уточнили.