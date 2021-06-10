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В Польше арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России

Ведомости

В Польше арестовали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Он пытался по заданию российских спецслужб установить контакты с польскими и иностранными политиками в Европарламенте «с целью ослабить международные позиции» страны, сообщает пресс-служба польской Генпрокуратуры. Это второе за месяц задержание за шпионаж в пользу России в стране.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже. В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации», — говорится в сообщении. Как пояснили в польской Генпрокуратуре, мужчина арестован решением суда на три месяца. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Уточняется, что обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. По итогам обысков у мужчины в квартире и в связанных с ним офисах нашли более 300 000 злотых ($81,6 тыс. — прим. ред.) и большое количество «носителей информации».

«Это было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене», — подчеркнули в ведомстве.

В Генпрокуратуре Польши пояснили, что до Януша Н. по подозрению в шпионаже был задержан его сообщник. В середине мая польские власти сообщали о задержании своего гражданина по такому обвинению, а затем также арестовали на три месяца. Подробности дела не разглашались. Является ли задержанный и арестованный в середине мая сообщником Януша Н., в сегодняшнем сообщении Генпрокуратуры Польши не уточнили.

Ранее по теме: В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных