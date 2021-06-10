В Польше арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали Януша Н. Прокурор предъявил задержанному обвинение в шпионаже. В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации», — говорится в сообщении. Как пояснили в польской Генпрокуратуре, мужчина арестован решением суда на три месяца. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Уточняется, что обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. По итогам обысков у мужчины в квартире и в связанных с ним офисах нашли более 300 000 злотых ($81,6 тыс. — прим. ред.) и большое количество «носителей информации».