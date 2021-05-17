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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Ведомости

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Агентство внутренней безопасности задержало человека, подозреваемого в шпионаже. Согласно доказательствам, указанный гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами РФ», — написал Жарин в Twitter.

Из публикации Жарина на сайте правительства Польши следует, что задержанный предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы, касающиеся военных, юридических лиц и граждан Польши. «Речь идет о данных, необходимых для российской деятельности в Польше и в ущерб ей. Задержанный признался в предполагаемых действиях. Суд назначил ему трехмесячный арест», — говорится в сообщении.

По данным польского агентства внутренней безопасности, суд арестовал мужчину на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных