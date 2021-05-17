В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Агентство внутренней безопасности задержало человека, подозреваемого в шпионаже. Согласно доказательствам, указанный гражданин Польши сотрудничал со спецслужбами РФ», — написал Жарин в Twitter.
Из публикации Жарина на сайте правительства Польши следует, что задержанный предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы, касающиеся военных, юридических лиц и граждан Польши. «Речь идет о данных, необходимых для российской деятельности в Польше и в ущерб ей. Задержанный признался в предполагаемых действиях. Суд назначил ему трехмесячный арест», — говорится в сообщении.
По данным польского агентства внутренней безопасности, суд арестовал мужчину на три месяца. Расследование проводится при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.