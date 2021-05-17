В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Из публикации Жарина на сайте правительства Польши следует, что задержанный предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы, касающиеся военных, юридических лиц и граждан Польши. «Речь идет о данных, необходимых для российской деятельности в Польше и в ущерб ей. Задержанный признался в предполагаемых действиях. Суд назначил ему трехмесячный арест», — говорится в сообщении.