Апелляционный суд в Лондоне разрешил выдать Ассанжа США

50-летний австралиец с апреля 2019-го содержится в лондонской тюрьме Белмарш, куда он попал из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Его задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Позднее шведская прокуратура закрыла дело.