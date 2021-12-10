Апелляционный суд в Лондоне разрешил выдать Ассанжа США
Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря поддержал требование США об эктрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Дело будет возвращено в суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд, который в январе отклонил запрос Министерства юстиции США на выдачу Ассанжа, сославшись на опасения за психическое здоровье осужденного. Позже Минюст подал апелляцию на данное решение, которая и была рассмотрена в пятницу. Защита Ассанжа имеет право обжаловать решение.
В США Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации военного характера.
50-летний австралиец с апреля 2019-го содержится в лондонской тюрьме Белмарш, куда он попал из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Его задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Позднее шведская прокуратура закрыла дело.
Ассанж укрывался в здании посольства на протяжении семи лет. Эквадор в апреле 2019-го отказал ему в убежище, после выхода из посольства он был арестован.