Газета
Политика

Апелляционный суд в Лондоне разрешил выдать Ассанжа США

Ведомости

Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря поддержал требование США об эктрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Дело будет возвращено в суд первой инстанции, Вестминстерский магистратский суд, который в январе отклонил запрос Министерства юстиции США на выдачу Ассанжа, сославшись на опасения за психическое здоровье осужденного. Позже Минюст подал апелляцию на данное решение, которая и была рассмотрена в пятницу. Защита Ассанжа имеет право обжаловать решение.

В США Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации военного характера.

50-летний австралиец с апреля 2019-го содержится в лондонской тюрьме Белмарш, куда он попал из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Его задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Позднее шведская прокуратура закрыла дело.

Ассанж укрывался в здании посольства на протяжении семи лет. Эквадор в апреле 2019-го отказал ему в убежище, после выхода из посольства он был арестован.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных