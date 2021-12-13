КНДР и Южная Корея готовы «принципиально» объявить о завершении войны

Корейская война — конфликт между Республикой Корея и КНДР, длившийся с 1950 по 1953 г. Война началась с вторжения через 38-ю параллель, границу между Северной и Южной Кореей, 75 000 военнослужащих с коммунистического Севера в июне 1950 г. США в этом конфликте поддерживали Юг и вступили в войну в последующие месяцы. Север получал поддержку со стороны СССР. В ходе конфликта погибло 5 млн военнослужащих и гражданских лиц, однако официально перемирие так и не было подписано и страны все еще находятся в состоянии войны.