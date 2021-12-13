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КНДР и Южная Корея готовы «принципиально» объявить о завершении войны

Ведомости

Республика Корея, КНДР, США и КНР «принципиально» согласны объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 гг., сообщает BBC News.

Об этом решении сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Глава государства отметил, что переговоры пока не начались из-за предварительных условий, выдвинутых КНДР: США должны отказаться от своей «враждебной политики» по отношению к Северной Корее. «Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты», — сказал Мун. 

Как сообщает издание, администрация Байдена относится к заключению соглашения с «меньшим энтузиазмом», потому что в обмен на прекращение войны Пхеньян может потребовать вывода 28 500 американских военнослужащих из Южной Кореи и положить конец ежегодным совместным военным учениям стран. 

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готов к конструктивному диалогу с Сеулом относительно декларации об официальном завершении Корейской войны.

Корейская война — конфликт между Республикой Корея и КНДР, длившийся с 1950 по 1953 г. Война началась с вторжения через 38-ю параллель, границу между Северной и Южной Кореей, 75 000 военнослужащих с коммунистического Севера в июне 1950 г. США в этом конфликте поддерживали Юг и вступили в войну в последующие месяцы. Север получал поддержку со стороны СССР. В ходе конфликта погибло 5 млн военнослужащих и гражданских лиц, однако официально перемирие так и не было подписано и страны все еще находятся в состоянии войны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных