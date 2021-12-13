КНДР и Южная Корея готовы «принципиально» объявить о завершении войны
Республика Корея, КНДР, США и КНР «принципиально» согласны объявить об окончании Корейской войны 1950-1953 гг., сообщает BBC News.
Об этом решении сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Глава государства отметил, что переговоры пока не начались из-за предварительных условий, выдвинутых КНДР: США должны отказаться от своей «враждебной политики» по отношению к Северной Корее. «Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации. Мы надеемся, что переговоры будут начаты», — сказал Мун.
Как сообщает издание, администрация Байдена относится к заключению соглашения с «меньшим энтузиазмом», потому что в обмен на прекращение войны Пхеньян может потребовать вывода 28 500 американских военнослужащих из Южной Кореи и положить конец ежегодным совместным военным учениям стран.
Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готов к конструктивному диалогу с Сеулом относительно декларации об официальном завершении Корейской войны.
Корейская война — конфликт между Республикой Корея и КНДР, длившийся с 1950 по 1953 г. Война началась с вторжения через 38-ю параллель, границу между Северной и Южной Кореей, 75 000 военнослужащих с коммунистического Севера в июне 1950 г. США в этом конфликте поддерживали Юг и вступили в войну в последующие месяцы. Север получал поддержку со стороны СССР. В ходе конфликта погибло 5 млн военнослужащих и гражданских лиц, однако официально перемирие так и не было подписано и страны все еще находятся в состоянии войны.