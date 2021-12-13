Лукашенко вновь пригрозил Европе перекрытием транзита газа

При этом комментируя аналогичную угрозу Лукашенко в начале ноября, Путин заявил, что «ничего хорошего в этом нет»: «я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал президент России 13 ноября.