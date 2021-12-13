Лукашенко вновь пригрозил Европе перекрытием транзита газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном перекрытии транзита газа через территорию республики в случае введения европейскими странами санкций, которые поставят Минск в чрезвычайное положение. Об этом он сказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, передает агентство «БелТА».
«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал Александр Лукашенко.
О возможности такого ответного шага на действия европейских стран Лукашенко говорил неоднократно. Ранее в интервью «РИА Новости» белорусский лидер заявлял о готовности остановить транзит энергоносителей, если Польша реализует свою угрозу закрыть границу с Белоруссией.
Президент Владимир Путин рассчитывает, что угроза Лукашенко остановить транзит российского газа в Европу не приведет к срыву газовых контрактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 декабря. Он добавил, что в Кремле «не хотели бы даже рассуждать» о возможном ограничении транзита газа через территорию Белоруссии.
При этом комментируя аналогичную угрозу Лукашенко в начале ноября, Путин заявил, что «ничего хорошего в этом нет»: «я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал президент России 13 ноября.
В свою очередь Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление о возможном прекращении транзита российского газа в Европу, если ЕС введет санкции против республики.
2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.
Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за якобы причастность к перевозке мигрантов и за нарушения прав человека в Белоруссии.