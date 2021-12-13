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Лукашенко вновь пригрозил Европе перекрытием транзита газа

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном перекрытии транзита газа через территорию республики в случае введения европейскими странами санкций, которые поставят Минск в чрезвычайное положение. Об этом он сказал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, передает агентство «БелТА».

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал Александр Лукашенко.

О возможности такого ответного шага на действия европейских стран Лукашенко говорил неоднократно. Ранее в интервью «РИА Новости» белорусский лидер заявлял о готовности остановить транзит энергоносителей, если Польша реализует свою угрозу закрыть границу с Белоруссией.

Президент Владимир Путин рассчитывает, что угроза Лукашенко остановить транзит российского газа в Европу не приведет к срыву газовых контрактов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 декабря. Он добавил, что в Кремле «не хотели бы даже рассуждать» о возможном ограничении транзита газа через территорию Белоруссии.

При этом комментируя аналогичную угрозу Лукашенко в начале ноября, Путин заявил, что «ничего хорошего в этом нет»: «я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал президент России 13 ноября.

В свою очередь Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявление о возможном прекращении транзита российского газа в Европу, если ЕС введет санкции против республики.

2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.

Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за якобы причастность к перевозке мигрантов и за нарушения прав человека в Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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