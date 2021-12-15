Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

По его словам, между Россией и Китаем сформирована новая модель сотрудничества на основе в том числе невмешательства во внутренние дела и уважении интересов друг друга. Путин отметил, что товарооборот двух стран в январе-ноябре этого года вырос на 31% до $123 млрд. Показатель побил рекорд 2019 г. Скоро будет преодолен рубеж в $200 млрд, добавил он.