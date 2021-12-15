Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества
Отношения России и Китая являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — заявил Путин.
По его словам, между Россией и Китаем сформирована новая модель сотрудничества на основе в том числе невмешательства во внутренние дела и уважении интересов друг друга. Путин отметил, что товарооборот двух стран в январе-ноябре этого года вырос на 31% до $123 млрд. Показатель побил рекорд 2019 г. Скоро будет преодолен рубеж в $200 млрд, добавил он.
«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — рассказал Путин, поблагодарив председателя КНР за приглашение на Олимпиаду.