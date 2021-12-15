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Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

Ведомости

Отношения России и Китая являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — заявил Путин.

По его словам, между Россией и Китаем сформирована новая модель сотрудничества на основе в том числе невмешательства во внутренние дела и уважении интересов друг друга. Путин отметил, что товарооборот двух стран в январе-ноябре этого года вырос на 31% до $123 млрд. Показатель побил рекорд 2019 г. Скоро будет преодолен рубеж в $200 млрд, добавил он.

«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — рассказал Путин, поблагодарив председателя КНР за приглашение на Олимпиаду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных