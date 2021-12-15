Совфед предупредил о попытках Запада изменить власть в России в 2024 году
Запад ведет деятельность, нацеленную на то, чтобы изменить власть в России во время президентских выборов 2024 г., говорится в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Как утверждают авторы документа, в начале 2021 г. в Вашингтоне прошла серия встреч и совещаний официальных лиц США с представителями «несистемной оппозиции» для формирования плана действий, направленных на дискредитацию выборов в российский парламент. Организаторы сосредоточились «на продуцировании максимального числа скандалов» как в России, так и за рубежом, чтобы дать иностранным структурам поводы делать заявления о «порочности российской избирательной системы», «нелегитимности» выборов в Госдуму и непризнании избранной палаты Федерального Собрания РФ, утверждается в документе.
«Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 г. изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — говорится в докладе.
В Совфеде заявили, что Запад стремился сдержать Россию и максимально ослабить ее. Кроме того, подобные действия должны были снизить международный авторитет страны и дестабилизировать внутреннюю политическую ситуацию.
19 ноября на сайте палаты представителей США появился проект резолюции, в котором конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать нынешнего президента России Владимира Путина главой государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г. Нахождение политика на посту после указанной даты американские законодатели сочли незаконным. Они также назвали нарушением законов и международных обязательств поправки в Конституцию России в 2020 г.
Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. В середине октября президент заявил, что пока не принял решения об участии в следующих президентских выборах в стране.