Кремль счел нелепым предложение США не считать Путина президентом после 2024 года

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаешься. Приходит, к сожалению. А если говорить серьезно, то да, это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран», — сказал он.