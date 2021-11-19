Кремль счел нелепым предложение США не считать Путина президентом после 2024 года
Призыв американских законодателей не считать президента России Владимира Путина главой государства после 7 мая 2024 г. выглядит нелепым и недружественным, а также является примером вмешательства во внутренние дела других стран, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаешься. Приходит, к сожалению. А если говорить серьезно, то да, это прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира, демонстрация того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран», — сказал он.
В Кремле считают подобные инициативы американских конгрессменов неприемлемыми, подчеркнул Песков. Он пояснил, что только граждане России могут определять, «кто и когда должен быть президентом» страны.
Пресс-секретарь добавил, что инициатива американской стороны «настолько неудачная», что делать ответные заявления в данном случае нет необходимости. В то же время Песков предположил, что российские парламентарии вряд ли оставят подобное без реакции. Действия членов конгресса США, по его словам, не укладываются «ни в какие рамки современных международных отношений».
Сегодня на сайте палаты представителей США появился проект резолюции, в котором конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать Путина главой государства, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г. Нахождение российского президента на посту после указанной даты американские законодатели сочли незаконным. Они также назвали нарушением законов и международных обязательств поправки в Конституцию России в 2020 г.
Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. В середине октября президент заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране.