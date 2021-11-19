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В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Ведомости

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон предложили не признавать президента России Владимира Путина главой государства в случае, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 г. Текст внесенной в Конгресс резолюции опубликован на сайте палаты представителей.

«В резолюции отмечаются нарушения на выборах, которые удерживали Путина у власти, и утверждается, что продолжение его пребывания у власти является незаконным», — говорится в пресс-релизе на сайте палаты представителей.

Конгрессмены назвали поправки в российскую Конституцию 2020 г. нарушением законов и международных обязательств России. Отказ от ограничения срока пребывания на посту президента РФ как следствие этих поправок незаконно, считают конгрессмены. «Любая попытка президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своем посту после истечения его нынешнего и последнего срока полномочий 7 мая 2024 г. означает непризнание со стороны Соединенных Штатов», — говорится в тексте предложенной резолюции.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя внесение резолюции в Конгресс США, заявил, что документ является вмешательством во внутренние дела России «в чистом виде». «Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном — ничего нового и ничего неожиданного. Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А ещё — провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений», — отметил он в Facebook.

Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние президентские выборы состоялись в 2018 г., согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. В середине октября президент заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране.

Ранее по теме: Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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