В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние президентские выборы состоялись в 2018 г., согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г. В середине октября президент заявил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах в стране.