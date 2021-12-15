Госдума одобрила в I чтении расширение действия «закона Димы Яковлева» на все страны

Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан США, причастных к преступлениям против граждан России, а также несправедливым приговорам и необоснованному юридическому преследованию россиян. Для таких лиц законом предусмотрен запрет на въезд в Россию, арест российских активов и запрет совершать инвестиции и сделки с собственностью. Также могут быть приостановлены деятельность находящихся под их контролем юрлиц в России и полномочия в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ. Аналогичный запрет может быть наложен и на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.