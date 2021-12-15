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Госдума одобрила в I чтении расширение действия «закона Димы Яковлева» на все страны

Ведомости

Госдума 15 декабря приняла в первом чтении законопроект, который предполагает расширение механизма санкций за нарушение прав россиян на всех иностранцев.

Речь идет о поправках в «закон Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ»), вступивший в силу в 2013 г.

Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан США, причастных к преступлениям против граждан России, а также несправедливым приговорам и необоснованному юридическому преследованию россиян. Для таких лиц законом предусмотрен запрет на въезд в Россию, арест российских активов и запрет совершать инвестиции и сделки с собственностью. Также могут быть приостановлены деятельность находящихся под их контролем юрлиц в России и полномочия в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ. Аналогичный запрет может быть наложен и на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.

Принятые в среду поправки предлагают распространить эти санкции на граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства. При этом запрет на усыновление российских детей, который и дал закону его неофициальное имя, останется в силе только для американцев. Кроме того, авторы законопроекта предлагают не распространять ограничения в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных