Госдума одобрила в I чтении расширение действия «закона Димы Яковлева» на все страны
Госдума 15 декабря приняла в первом чтении законопроект, который предполагает расширение механизма санкций за нарушение прав россиян на всех иностранцев.
Речь идет о поправках в «закон Димы Яковлева» («О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ»), вступивший в силу в 2013 г.
Сейчас действие этого закона распространяется только на граждан США, причастных к преступлениям против граждан России, а также несправедливым приговорам и необоснованному юридическому преследованию россиян. Для таких лиц законом предусмотрен запрет на въезд в Россию, арест российских активов и запрет совершать инвестиции и сделки с собственностью. Также могут быть приостановлены деятельность находящихся под их контролем юрлиц в России и полномочия в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории РФ. Аналогичный запрет может быть наложен и на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ.
Принятые в среду поправки предлагают распространить эти санкции на граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства. При этом запрет на усыновление российских детей, который и дал закону его неофициальное имя, останется в силе только для американцев. Кроме того, авторы законопроекта предлагают не распространять ограничения в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ.