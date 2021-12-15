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Захарова оценила заявление G7 о последствиях «вторжения» на Украину

Ведомости

Ничего конструктивного в заявлении стран «Группы семи» о недопустимости «вторжения» России на Украину нет, оно представляет собой набор избитых тезисов и клише, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее «Группа семи» предупредила Россию о серьезных последствиях в случае нападения на Украину. Делегаты G7 осудили наращивание военных сил РФ на границе с Украиной и призвали Москву к деэскалации, говорится в проекте заявления.

«Как и можно было, увы, ожидать, исходя из нынешних реалий, ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели. Все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине», — сказала Захарова.

Она также напомнила о праве России перемещать военный контингент по своей территории по своему усмотрению. Никаких агрессивных намерений Россия не имеет, подчеркнула представитель российского ведомства.

Ранее на саммите в Ливерпуле министры иностранных дел G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в нормандском формате для урегулирования кризиса. Тогда Мария Захарова заявила, что таким образом страны G7 расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. В их числе — «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе», «нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений» и «переваливание ответственности на Россию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных