Захарова оценила заявление G7 о последствиях «вторжения» на Украину
Ничего конструктивного в заявлении стран «Группы семи» о недопустимости «вторжения» России на Украину нет, оно представляет собой набор избитых тезисов и клише, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее «Группа семи» предупредила Россию о серьезных последствиях в случае нападения на Украину. Делегаты G7 осудили наращивание военных сил РФ на границе с Украиной и призвали Москву к деэскалации, говорится в проекте заявления.
«Как и можно было, увы, ожидать, исходя из нынешних реалий, ничего конструктивного мы в этом заявлении не увидели. Все тот же набор избитых тезисов, клише, обвинений, которые нанизаны на совершенно ложный посыл о неких военных приготовлениях России по отношению к Украине», — сказала Захарова.
Она также напомнила о праве России перемещать военный контингент по своей территории по своему усмотрению. Никаких агрессивных намерений Россия не имеет, подчеркнула представитель российского ведомства.
Ранее на саммите в Ливерпуле министры иностранных дел G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в нормандском формате для урегулирования кризиса. Тогда Мария Захарова заявила, что таким образом страны G7 расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. В их числе — «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе», «нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений» и «переваливание ответственности на Россию».