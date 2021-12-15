Захарова оценила заявление G7 о последствиях «вторжения» на Украину

Ранее на саммите в Ливерпуле министры иностранных дел G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров в нормандском формате для урегулирования кризиса. Тогда Мария Захарова заявила, что таким образом страны G7 расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. В их числе — «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе», «нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений» и «переваливание ответственности на Россию».