Путин попросил Савельева не хитрить в работе с транспортными программами

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то неготова», — сказал глава государства, попросив уделить внимание этой программе и согласовать ее до конца года.