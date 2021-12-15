Газета
Политика

Путин попросил Савельева не хитрить в работе с транспортными программами

Ведомости

Президент России Владимир Путин обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой не хитрить в вопросе запуска одной из транспортных программ. Трансляцию заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам вел телеканал «Россия 24».

В ходе заседания глава государства спросил у министра, начнется ли с 1 января 2022 г. реализация программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в российских регионах.

«Вы сказали, что надеетесь, что с 1 января 2022 г. программа заработает, и назвали впечатляющие цифры финансирования. В целом, я так понимаю, с финансированием проблемы нет. Вопрос — программа то сама готова или нет?» — спросил Путин.

В ответ Савельев отметил, что программа готова и находится в стадии согласования.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то неготова», — сказал глава государства, попросив уделить внимание этой программе и согласовать ее до конца года.

По словам министра, на реализацию программы уже выделено 44 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, задействованы механизмы обновления общественного транспорта с использованием возвратных средств — для этого привлекается Государственная транспортная лизинговая компания. Помимо этого Минтранс представил председателю правительства проект постановления, направленный на обеспечение финансирования проекта за счет бюджетных инфраструктурных кредитов на 100 млрд руб. в период с 2023 по 2027 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных