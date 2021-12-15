Путин попросил Савельева не хитрить в работе с транспортными программами
Президент России Владимир Путин обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой не хитрить в вопросе запуска одной из транспортных программ. Трансляцию заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам вел телеканал «Россия 24».
В ходе заседания глава государства спросил у министра, начнется ли с 1 января 2022 г. реализация программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования в российских регионах.
«Вы сказали, что надеетесь, что с 1 января 2022 г. программа заработает, и назвали впечатляющие цифры финансирования. В целом, я так понимаю, с финансированием проблемы нет. Вопрос — программа то сама готова или нет?» — спросил Путин.
В ответ Савельев отметил, что программа готова и находится в стадии согласования.
«Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то неготова», — сказал глава государства, попросив уделить внимание этой программе и согласовать ее до конца года.
По словам министра, на реализацию программы уже выделено 44 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, задействованы механизмы обновления общественного транспорта с использованием возвратных средств — для этого привлекается Государственная транспортная лизинговая компания. Помимо этого Минтранс представил председателю правительства проект постановления, направленный на обеспечение финансирования проекта за счет бюджетных инфраструктурных кредитов на 100 млрд руб. в период с 2023 по 2027 г.