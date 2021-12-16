Путин оценил ход реализации проекта строительства нового газопровода из РФ в КНР
Работа в рамках проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через Монголию двигается успешно, в ближайшие недели может быть готово технико-экономическое обоснование, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров.
«В практической проработке проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, двигается успешно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства отметил, что этот газопровод может стать продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2». Специалисты уже определили оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры.
«Готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово вообще в ближайшие недели», — резюмировал российский лидер.
22 октября «Газпром» сообщил о согласовании с правительством Монголии схемы прокладки трассы газопровода «Союз Восток». Правительство Монголии также приняло ряд мер господдержки проекта, в том числе выделило квоты для привлечения иностранной рабочей силы к строительству газопровода и одобрило использование нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве. Кроме того, власти Монголии решили резервировать земельные участки под размещение объектов газопровода.