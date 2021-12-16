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Путин оценил ход реализации проекта строительства нового газопровода из РФ в КНР

Ведомости

Работа в рамках проекта строительства транзитного газопровода из России в Китай через Монголию двигается успешно, в ближайшие недели может быть готово технико-экономическое обоснование, заявил президент России Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров.

«В практической проработке проект строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа двигается, двигается успешно», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что этот газопровод может стать продолжением трубопровода «Сила Сибири — 2». Специалисты уже определили оптимальный маршрут, протяженность и другие параметры.

«Готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, что оно будет готово вообще в ближайшие недели», — резюмировал российский лидер.

22 октября «Газпром» сообщил о согласовании с правительством Монголии схемы прокладки трассы газопровода «Союз Восток». Правительство Монголии также приняло ряд мер господдержки проекта, в том числе выделило квоты для привлечения иностранной рабочей силы к строительству газопровода и одобрило использование нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве. Кроме того, власти Монголии решили резервировать земельные участки под размещение объектов газопровода.

Ранее по теме: «Газпром» и Монголия согласовали схему прокладки газопровода «Союз Восток»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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