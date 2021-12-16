Путин оценил ход реализации проекта строительства нового газопровода из РФ в КНР

22 октября «Газпром» сообщил о согласовании с правительством Монголии схемы прокладки трассы газопровода «Союз Восток». Правительство Монголии также приняло ряд мер господдержки проекта, в том числе выделило квоты для привлечения иностранной рабочей силы к строительству газопровода и одобрило использование нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве. Кроме того, власти Монголии решили резервировать земельные участки под размещение объектов газопровода.