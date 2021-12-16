Захарова оценила возможный запрет транзита грузов из Белоруссии через Литву

Как отмечает агентство, ранее вопреки санкциям США против компании «Беларуськалий» «Литовские железные дороги» продолжили транзит белорусской продукции через территорию страны, так как уже получила предоплату. Из-за этого заявления об отставке подали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис.