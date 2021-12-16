Захарова оценила возможный запрет транзита грузов из Белоруссии через Литву
МИД России обеспокоен информацией о возможном запрете транзита грузов из Белоруссии через Литву, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, слова которой передает «РИА Новости». По ее словам, Москва не оставит такие ограничения без внимания.
«Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации», — сообщила она.
Предложение о применении санкций в отношении продукции, импортируемой, закупаемой или следующей транзитом из Белоруссии ранее озвучило министерство транспорта Литвы.
Как отмечает агентство, ранее вопреки санкциям США против компании «Беларуськалий» «Литовские железные дороги» продолжили транзит белорусской продукции через территорию страны, так как уже получила предоплату. Из-за этого заявления об отставке подали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис.