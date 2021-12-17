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Политика

В США бывшего подрядчика Пентагона арестовали по делу о шпионаже в пользу России

Ведомости

Власти США арестовали 63-летнего Джона Мюррея Роу по подозрению в передаче российскому правительству секретной информации о национальной обороне США, говорится на сайте американского минюста. 

По данным министерства, Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках Пентагона и имел допуск к секретной и совершенно секретной информации. Среди прочего он занимался вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США. Его уволили из компании-подрядчика Пентагона из-за ряда нарушений безопасности и проявлении большого интереса к делам России, отмечается в сообщении.

ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранным властям. В марте 2020 г. Роу якобы встретился с сотрудником ФБР, который выдавал себя за российского агента. Далее в течение восьми месяцев он передал сотруднику ФБР более чем 300 писем, в которых подтвердил свою готовность работать на Россию. В одном из писем он раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, которые используются в военных истребителях США, говорится в сообщении.

Власти обвинили Роу в попытке передать информацию о национальной обороне иностранному правительству, а в пятницу он впервые предстанет перед судом. В случае признания Роу виновным ему грозит пожизненный срок лишения свободы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных