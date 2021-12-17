В США бывшего подрядчика Пентагона арестовали по делу о шпионаже в пользу России
Власти США арестовали 63-летнего Джона Мюррея Роу по подозрению в передаче российскому правительству секретной информации о национальной обороне США, говорится на сайте американского минюста.
По данным министерства, Роу почти 40 лет работал инженером-испытателем в нескольких компаниях-подрядчиках Пентагона и имел допуск к секретной и совершенно секретной информации. Среди прочего он занимался вопросами, касающимися аэрокосмических технологий ВВС США. Его уволили из компании-подрядчика Пентагона из-за ряда нарушений безопасности и проявлении большого интереса к делам России, отмечается в сообщении.
ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранным властям. В марте 2020 г. Роу якобы встретился с сотрудником ФБР, который выдавал себя за российского агента. Далее в течение восьми месяцев он передал сотруднику ФБР более чем 300 писем, в которых подтвердил свою готовность работать на Россию. В одном из писем он раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, которые используются в военных истребителях США, говорится в сообщении.
Власти обвинили Роу в попытке передать информацию о национальной обороне иностранному правительству, а в пятницу он впервые предстанет перед судом. В случае признания Роу виновным ему грозит пожизненный срок лишения свободы.