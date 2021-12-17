В США бывшего подрядчика Пентагона арестовали по делу о шпионаже в пользу России

ФБР начало секретную операцию, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранным властям. В марте 2020 г. Роу якобы встретился с сотрудником ФБР, который выдавал себя за российского агента. Далее в течение восьми месяцев он передал сотруднику ФБР более чем 300 писем, в которых подтвердил свою готовность работать на Россию. В одном из писем он раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, которые используются в военных истребителях США, говорится в сообщении.