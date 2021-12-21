В Кремле надеются на контакты между Путиным и Шольцем по высылке дипломатов

В рамках дела о его убийстве 15 декабря берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина Вадима Соколова к пожизненному лишению свободы. Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, воевавших против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии. В 2019 г., по версии берлинского суда, он был убит в парке Малый Тиргартен. В него выстрелил Соколов, настоящее имя которого, предположительно, Вадим Красиков. Он якобы прибыл в ЕС по поддельным документам и был связан с «российскими государственными структурами».