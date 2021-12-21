В Кремле надеются на контакты между Путиным и Шольцем по высылке дипломатов
Россия надеется не преемственность в двусторонних отношениях с Германией и на контакты президента России Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что эти контакты осуществятся, первое. Второе – мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы», — сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли у Кремля обеспокоенность, что со сменой канцлера у этой страны возникнет напряженность в отношениях с Россией, и планирует ли Путин обсудить с Шольцем взаимную высылку дипломатов двух стран.
20 декабря российский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов, работающих в посольстве ФРГ в России. Как подчеркнули в ведомстве, Россия предприняла такой шаг в ответ на высылку из Германии двух российских дипломатов. Дипработники РФ, в свою очередь, были высланы из Германии 15 декабря под предлогом причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
В рамках дела о его убийстве 15 декабря берлинский суд приговорил 56-летнего россиянина Вадима Соколова к пожизненному лишению свободы. Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, воевавших против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии. В 2019 г., по версии берлинского суда, он был убит в парке Малый Тиргартен. В него выстрелил Соколов, настоящее имя которого, предположительно, Вадим Красиков. Он якобы прибыл в ЕС по поддельным документам и был связан с «российскими государственными структурами».
Путин ранее описывал «жертву» как жесткого и кровавого человека, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне кавказских сепаратистов и стоял за терактами в московском метро. Песков заявлял, что российская сторона «категорически не согласна» с обвинениями в свой адрес и такими формулировками. Он назвал их «голословными» и «полностью оторванными от реальности», но выразил надежду, что этот эпизод не повлияет на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и Олафом Шольцем.