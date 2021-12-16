В Кремле не согласились с выводами Германии по делу об убийстве Хангошвили
Российская сторона категорически не согласна с выводом суда в Германии по делу убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает «РИА Новости».
15 декабря Высший суд Берлина признал гражданина России Вадима Соколова виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. По мнению прокуратуры страны, убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации».
«Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой», — сказал он. Причастность российских властей к убийству Хангошвили опровергали и в российском МИДе. «Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур», — говорится в сообщении.
15 декабря Германия решила выслать двух российских дипломатов под предлогом причастности российских властей к убийству в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
«Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле ситуацию с высылкой дипломатов негативной с точки зрения развития двусторонних отношений.
Хангошвили был командиром одного из подразделений сепаратистов, которые воевали против федеральных войск во время Второй чеченской войны. Боевик пережил вооруженное нападение в мае 2015 г. в центре Тбилиси, после чего он вместе с семьей покинул Грузию ради политического убежища в Германии.
По версии следствия, Соколов застрелил Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019-го, после чего попытался скрыться, но был задержан. Издание Spiegel сообщало, что настоящее имя нападавшего — Вадим Красиков. Он якобы прибыл в Евросоюз по поддельным документам.
По словам президента России Владимира Путина, он также был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом глава государства отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что «это бандитская среда и там может произойти все что угодно».