В Кремле не согласились с выводами Германии по делу об убийстве Хангошвили

«Этот эпизод, упомянутый вами, он, скорее, относится к эпизодам неприятным в наших двусторонних отношениях, но мы считаем, что это никоим образом не должно повлиять на перспективы налаживания диалога между президентом Путиным и новым канцлером», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле ситуацию с высылкой дипломатов негативной с точки зрения развития двусторонних отношений.