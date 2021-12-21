Газета
Политика

Путин подписал закон о праве глав регионов избираться более чем на два срока подряд

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписан закон, наделяющий глав регионов правом пребывать в должности дольше двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, закон отменяет введенные ранее ограничения. При этом он устанавливает единый срок полномочий глав регионов — пять лет. Ранее таковой определялся каждым субъектом самостоятельно, но не должен был превышать пять лет.

Кроме того, закон устанавливает единое наименование высших должностных лиц в регионе. «Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации», — сказано в тексте документа.

При этом уточняется, что, в соответствии с Конституцией России, «с учетом исторических, национальных и иных традиций» «может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, которое может указываться в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации после закрепленного настоящим федеральным законом наименования». Тем не менее использовать слово «президент» в данном случае теперь будет запрещено.

Единственным регионом России, где глава называется президентом, на данный момент является Татарстан. 25 октября местный парламент выступил против подписанного сегодня закона. В то же время секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, в том числе тех, где глава имеет статус президента, но в то же время разделяет позицию, что такая должность должна быть одна.

Согласно новому закону главой региона может стать постоянно проживающий в России человек от 30 лет и старше, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, а также вида на жительство и прочих документов, дающих право жить в еще какой-либо стране. Совмещать должность с другой трудовой деятельностью запрещается.

Президент вправе снять главу региона с поста в связи с утратой доверия по любым основаниям или после выражения недоверия со стороны регионального заксобрания. Ранее президент мог сделать это из-за утраты доверия в связи с установлением фактов коррупции или конфликта интересов.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 г.

Ранее по теме: Кремль оценил нежелание Татарстана отказаться от должности президента

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных