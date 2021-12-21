Путин подписал закон о праве глав регионов избираться более чем на два срока подряд

Единственным регионом России, где глава называется президентом, на данный момент является Татарстан. 25 октября местный парламент выступил против подписанного сегодня закона. В то же время секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, в том числе тех, где глава имеет статус президента, но в то же время разделяет позицию, что такая должность должна быть одна.