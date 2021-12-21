Путин подписал закон о праве глав регионов избираться более чем на два срока подряд
Президент России Владимир Путин подписан закон, наделяющий глав регионов правом пребывать в должности дольше двух сроков подряд. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Таким образом, закон отменяет введенные ранее ограничения. При этом он устанавливает единый срок полномочий глав регионов — пять лет. Ранее таковой определялся каждым субъектом самостоятельно, но не должен был превышать пять лет.
Кроме того, закон устанавливает единое наименование высших должностных лиц в регионе. «Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации», — сказано в тексте документа.
При этом уточняется, что, в соответствии с Конституцией России, «с учетом исторических, национальных и иных традиций» «может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, которое может указываться в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации после закрепленного настоящим федеральным законом наименования». Тем не менее использовать слово «президент» в данном случае теперь будет запрещено.
Единственным регионом России, где глава называется президентом, на данный момент является Татарстан. 25 октября местный парламент выступил против подписанного сегодня закона. В то же время секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что Путин с пониманием относится к специфике регионов, в том числе тех, где глава имеет статус президента, но в то же время разделяет позицию, что такая должность должна быть одна.
Согласно новому закону главой региона может стать постоянно проживающий в России человек от 30 лет и старше, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, а также вида на жительство и прочих документов, дающих право жить в еще какой-либо стране. Совмещать должность с другой трудовой деятельностью запрещается.
Президент вправе снять главу региона с поста в связи с утратой доверия по любым основаниям или после выражения недоверия со стороны регионального заксобрания. Ранее президент мог сделать это из-за утраты доверия в связи с установлением фактов коррупции или конфликта интересов.
Закон вступит в силу с 1 июня 2022 г.