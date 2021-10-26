Кремль оценил нежелание Татарстана отказаться от должности президента
Парламент Татарстана высказал свое мнение о законопроекте, в котором предлагается называть президентов республик и губернаторов регионов главами, это мнение будет учтено, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее парламент республики выступил против переименования должности президента Татарстана. Это единственный регион России, в котором есть должность президента.
«В рамках работы над законопроектом мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», — сказал Песков.
27 сентября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о региональной власти, подготовленный в рамках исполнения поправок, внесенных в Конституцию. В документе предлагается установить для всех российских регионов общее название должности высшего поста в регионе — глава субъекта РФ. Региональные власти могут установить дополнительное название, но в нем не должны содержаться слова и словосочетания из наименования должности главы государства — «президент Российской Федерации».
В конце 2020 г. уже был принят и вступил в силу закон о Госсовете – коллегиальном органе из губернаторов под председательством президента.