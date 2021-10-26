Кремль оценил нежелание Татарстана отказаться от должности президента

27 сентября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о региональной власти, подготовленный в рамках исполнения поправок, внесенных в Конституцию. В документе предлагается установить для всех российских регионов общее название должности высшего поста в регионе — глава субъекта РФ. Региональные власти могут установить дополнительное название, но в нем не должны содержаться слова и словосочетания из наименования должности главы государства — «президент Российской Федерации».