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Кремль оценил нежелание Татарстана отказаться от должности президента

Ведомости

Парламент Татарстана высказал свое мнение о законопроекте, в котором предлагается называть президентов республик и губернаторов регионов главами, это мнение будет учтено, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее парламент республики выступил против переименования должности президента Татарстана. Это единственный регион России, в котором есть должность президента.

«В рамках работы над законопроектом мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом», — сказал Песков.

27 сентября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о региональной власти, подготовленный в рамках исполнения поправок, внесенных в Конституцию. В документе предлагается установить для всех российских регионов общее название должности высшего поста в регионе — глава субъекта РФ. Региональные власти могут установить дополнительное название, но в нем не должны содержаться слова и словосочетания из наименования должности главы государства — «президент Российской Федерации».

В конце 2020 г. уже был принят и вступил в силу закон о Госсовете – коллегиальном органе из губернаторов под председательством президента.

Ранее по теме: В Госдуме решили изменить статус губернаторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных