В Татарстане выступили против переименования должности президента республики
Государственный совет Татарстана не поддержал законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», заявив, что он противоречит российской Конституции, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее постановление парламента республики направят в Госдуму в ближайшее время.
«Этот законопроект в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы Конституции России, нас заставляет нарушать эти нормы», — заявил на заседании парламента председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Он добавил, что несогласие с законопроектом обусловлено не тем, что из-за него изменится название высшего должностного лица региона.
Председатель Госсовета отметил, что после обсуждения законопроекта Госдумой в первом чтении документ снова поступит в Госсовет Татарстана и местные депутаты рассмотрят его повторно. Мухаметшин выразил надежду на то, что отклонение инициативы позволит в дальнейшем внести в нее существенные изменения.
Законопроект, о котором идет речь, был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым. Документ предусматривает снятие ограничений в два срока для избранных губернаторов и расширяет основания для досрочного увольнения глав регионов в связи с утратой доверия. Кроме того, предлагается установить единообразные сроки для губернаторов и депутатов заксобраний регионов — пять лет.
Помимо этого, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». При этом Татарстан сейчас является единственным регионом, который возглавляет президент. С 2010 г. этот пост занимает Рустам Минниханов.
Ранее инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства с пониманием относится к специфике регионов, в том числе тех, где глава субъекта имеет статус президента, но в то же время разделяет позицию, что должность президента должна быть одна.