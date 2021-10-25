В Татарстане выступили против переименования должности президента республики

Законопроект, о котором идет речь, был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым. Документ предусматривает снятие ограничений в два срока для избранных губернаторов и расширяет основания для досрочного увольнения глав регионов в связи с утратой доверия. Кроме того, предлагается установить единообразные сроки для губернаторов и депутатов заксобраний регионов — пять лет.