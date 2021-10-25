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В Татарстане выступили против переименования должности президента республики

Ведомости

Государственный совет Татарстана не поддержал законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», заявив, что он противоречит российской Конституции, сообщается на сайте ведомства. Соответствующее постановление парламента республики направят в Госдуму в ближайшее время.

«Этот законопроект в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы Конституции России, нас заставляет нарушать эти нормы», — заявил на заседании парламента председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Он добавил, что несогласие с законопроектом обусловлено не тем, что из-за него изменится название высшего должностного лица региона. 

Председатель Госсовета отметил, что после обсуждения законопроекта Госдумой в первом чтении документ снова поступит в Госсовет Татарстана и местные депутаты рассмотрят его повторно. Мухаметшин выразил надежду на то, что отклонение инициативы позволит в дальнейшем внести в нее существенные изменения. 

Законопроект, о котором идет речь, был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым. Документ предусматривает снятие ограничений в два срока для избранных губернаторов и расширяет основания для досрочного увольнения глав регионов в связи с утратой доверия. Кроме того, предлагается установить единообразные сроки для губернаторов и депутатов заксобраний регионов — пять лет.

Помимо этого, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». При этом Татарстан сейчас является единственным регионом, который возглавляет президент. С 2010 г. этот пост занимает Рустам Минниханов.

Ранее инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства с пониманием относится к специфике регионов, в том числе тех, где глава субъекта имеет статус президента, но в то же время разделяет позицию, что должность президента должна быть одна. 

Ранее по теме: В Думе предложили изменить сроки работы и основания для увольнения губернаторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных