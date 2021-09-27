В Думе предложили изменить сроки работы и основания для увольнения губернаторов
В Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов, а также расширении оснований для досрочного увольнения глав регионов по утрате доверия и ограничений для уволенных. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, один из авторов законопроекта.
«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — сказал Клишас. По его словам, документ также предлагает установить единообразные сроки как для губернаторов, так и для депутатов заксобраний регионов — пять лет.
Законопроект также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, по словам Клишаса, в законопроекте также расширены основания для увольнения глав регионов по утрате доверия. Как уточнил Клишас, в документе предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.
Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесен также депутатом Павлом Крашенинниковым. Он, по словам сенатора, направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Документ на момент написания заметки пока не появился в электронной базе нижней палаты парламента.