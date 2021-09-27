В Думе предложили изменить сроки работы и основания для увольнения губернаторов

Законопроект также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, по словам Клишаса, в законопроекте также расширены основания для увольнения глав регионов по утрате доверия. Как уточнил Клишас, в документе предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.