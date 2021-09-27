В Кремле поддержали инициативу по унификации должностей глав регионов

«Вы знаете, что позиция скорее в пользу того, чтобы упорядочено все было, конечно же, должность президента в стране должна быть одна. Но, вместе с тем, существует специфика некоторых регионов, в том числе и упомянутого вами (Татарстана. — Ред.), президент с пониманием относится к этой специфике. Но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможны перспективы того, чтобы все это было приведено к единому знаменателю», — сказал Песков в ответ на вопрос, какова позиция президента по поводу того, что в России не один президент, а два, и насколько глава государства считает важным привести к какому-то единому знаменателю все наименования руководителей регионов.