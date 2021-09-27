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В Кремле поддержали инициативу по унификации должностей глав регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин относится с пониманием к специфике регионов, в том числе тех, где глава субъекта имеет статус президента. При этом российский лидер разделяет позицию, что должность президента должна быть одна, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что позиция скорее в пользу того, чтобы упорядочено все было, конечно же, должность президента в стране должна быть одна. Но, вместе с тем, существует специфика некоторых регионов, в том числе и упомянутого вами (Татарстана. — Ред.), президент с пониманием относится к этой специфике. Но, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможны перспективы того, чтобы все это было приведено к единому знаменателю», — сказал Песков в ответ на вопрос, какова позиция президента по поводу того, что в России не один президент, а два, и насколько глава государства считает важным привести к какому-то единому знаменателю все наименования руководителей регионов.

27 сентября в Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений в два срока для избранных губернаторов, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Документ также предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только «глава субъекта Российской Федерации». Кроме того, по словам Клишаса, в законопроекте также расширены основания для увольнения глав регионов по утрате доверия. Как уточнил глава комитета Совета Федерации, в документе предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей, которые применяются президентом России.

Ранее по теме: В Думе предложили изменить сроки работы и основания для увольнения губернаторов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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