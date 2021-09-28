В Госдуме решили изменить статус губернаторов

В Госдуму внесли новый законопроект в развитие принятых поправок в Конституцию. В конце 2020 г. уже был принят и вступил в силу закон о Госсовете – коллегиальном органе из губернаторов под председательством президента. Теперь глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложили заменить действующий с 1999 г. закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов России новым – об общих принципах организации публичной власти в субъектах России.