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В Госдуме решили изменить статус губернаторов

Павел Крашенинников и Андрей Клишас предложили выстроить отношения в регионах заново
Максим Иванов
Прежде экс-президент Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин (на фото) неоднократно делали выговоры чиновникам, но губернаторам – лишь в исключительных случаях / Евгений Разумный / Ведомости

В Госдуму внесли новый законопроект в развитие принятых поправок в Конституцию. В конце 2020 г. уже был принят и вступил в силу закон о Госсовете – коллегиальном органе из губернаторов под председательством президента. Теперь глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложили заменить действующий с 1999 г. закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов России новым – об общих принципах организации публичной власти в субъектах России. 

Чего бояться губернаторам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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