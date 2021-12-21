В Южной Осетии ищут двух военнослужащих после схода лавины
Пять российских военнослужащих попали под лавину в Южной Осетии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.
«В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину», — сказал Астафьев.
Троим попавшим под лавину военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как легкой степени тяжести.
«В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих», — добавил начальник пресс-службы ЮВО.
Всего в поисковых мероприятиях задействованы 20 человек из числа военнослужащих ЮВО и сил МЧС Южной Осетии, а также две единицы спецтехники.