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В Южной Осетии ищут двух военнослужащих после схода лавины

Ведомости

Пять российских военнослужащих попали под лавину в Южной Осетии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

«В результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину», — сказал Астафьев.

Троим попавшим под лавину военнослужащим оказана первая медицинская помощь, их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

«В настоящее время продолжаются поиски еще двух военнослужащих», — добавил начальник пресс-службы ЮВО.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы 20 человек из числа военнослужащих ЮВО и сил МЧС Южной Осетии, а также две единицы спецтехники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных