В США заявили о нарушении Россией норм ВТО из-за импортозамещения
Импортозамещение, которое Россия ввела в ответ на санкции западных стран из-за ситуации с Крымом в 2014 г., нарушают нормы Всемирной торговой организации (ВТО) и ставят работников и компании из США в невыгодное экономическое положение, потому что они не могут конкурировать с другими производителями на равных условиях, говорится в заявлении торгового представителя США Кэтрин Тай.
«В этом отчете представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция», — говорится в заявлении Тай. По ее словам, несоблюдение норм, правил и обязательств ВТО ставит американских рабочих и предприятия в невыгодное экономическое положение и не позволяет им конкурировать на равных условиях. Она отметила, что торговое представительство США продолжит работать с партнерами и использовать инструменты ВТО, чтобы «привлечь Россию к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе».
В докладе Тай выразила беспокойство тем, что Россия продолжает внедрять меры по локализации производства для предоставления преференций отечественным товарам и услугам. Также власти страны сохраняют ограничения на импорт в сельскохозяйственном секторе, которые не основаны на науке, и отказываются признавать гарантии других стран в отношении экспортных товаров. В документе говорится, что российское импортозамещение в ИТ-секторе, такое как «Цифровая экономика РФ», «вызывают дополнительные проблемы для импортозамещения».
«Поскольку экономики всего мира были вынуждены сокращаться и сокращаться в ответ на пандемию COVID-19, правительство России усугубило эти тенденции, расширив свой контроль над российской экономикой и ужесточив ограничения на торговлю». — отмечается в докладе.
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. В ответ Россия ввела продуктовое эмбарго, запретив поставлять некоторые продукты из этих стран. В перечень в том числе попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция. Санкции вводились сроком на год, но с тех пор неоднократно продлевались и действуют до сих пор. После ограничения импорта части зарубежных товаров власти России начали политику импортозамещения для развития местных производств.