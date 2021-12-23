Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35

В 2020 г. Bloomberg сообщил, что представители администрации экс-президента США Дональда Трампа пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Именно эти угрозы, по словам источника из Белого дома, и обусловили пересмотр намерений индонезийских властей. По аналогичной причине Индонезия отказалась и от сделки с Китаем по покупке патрульных катеров за $200 млн.