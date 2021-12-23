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Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35

Ведомости

Правительство Индонезии отказалось от покупки 11 многофункциональных российских истребителей Су-35 из-за нехватки бюджетных средств, передает портал CNN Indonesia со ссылкой на начальника штаба ВВС страны Фаджара Прасетьо. В 2018 г. между странами был заключен контракт на $1,1 млрд. 

«С тяжелым сердцем мы вынуждены отменить планы по покупке истребителей Су-35, потому что, как мы изначально говорили, развитие военной мощи зависит от вопроса бюджетных средств», — сообщил Прасетьо (цитата по ТАСС). Как отмечает издание, Индонезия рассматривает французские истребители Rafale и американские Boeing F-15 EX в качестве альтернативных вариантов для приобретения. 

В 2020 г. Bloomberg сообщил, что представители администрации экс-президента США Дональда Трампа пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Именно эти угрозы, по словам источника из Белого дома, и обусловили пересмотр намерений индонезийских властей. По аналогичной причине Индонезия отказалась и от сделки с Китаем по покупке патрульных катеров за $200 млн.

В январе 2018 г. Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд. Она планировала приобрести их в обмен на покупку Россией таких товаров, как резина, сырое пальмовое масло, кофе, чай, мебель и специи. В октябре 2020 г. стало известно, что поставка истребителей задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США.

В 2017 г. США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает введение ограничений против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники, в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 г. Весной 2018 г. в санкционный список попал и «Рособоронэкспорт», через который идут поставки вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных