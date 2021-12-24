МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на консульство РФ
Временного поверенного в делах Украины в России вызвали в МИД РФ из-за нападения на российское консульство во Львове, следует из заявления на сайте ведомства.
«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Генконсульство России направило ноту в МИД Украины и обращение на имя начальника главного управления национальной полиции во Львове с требованием усилить безопасность российского загранучреждения, а также найти и наказать виновных.
«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — добавили в МИДе.
Согласно сообщению МИДа, 24 декабря ночью против генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт: неизвестный бросил в направлении входа на территорию здания бутылку с зажигательной смесью.