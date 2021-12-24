МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на консульство РФ

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — добавили в МИДе.