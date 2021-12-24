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МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на консульство РФ

Ведомости

Временного поверенного в делах Украины в России вызвали в МИД РФ из-за нападения на российское консульство во Львове, следует из заявления на сайте ведомства.

«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Генконсульство России направило ноту в МИД Украины и обращение на имя начальника главного управления национальной полиции во Львове с требованием усилить безопасность российского загранучреждения, а также найти и наказать виновных.

«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — добавили в МИДе.

Согласно сообщению МИДа, 24 декабря ночью против генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт: неизвестный бросил в направлении входа на территорию здания бутылку с зажигательной смесью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных