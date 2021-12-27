Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

«Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», — подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС). По словам Лаврова, такая позиция напрямую повлияла на нынешние отношения Запада и КНР: Китай принял правила игры, внедренные европейскими странами в мировую экономику, и «переиграл» их.