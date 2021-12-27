Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО
Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене, поэтому вступление России в НАТО невозможно, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Таким образом он ответил на вопрос о возможном присоединении России к альянсу, в частности на равных и партнерских началах.
«Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», — подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС). По словам Лаврова, такая позиция напрямую повлияла на нынешние отношения Запада и КНР: Китай принял правила игры, внедренные европейскими странами в мировую экономику, и «переиграл» их.
Лавров также выразил сомнения в том, что требование России о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано. «У нас серьезные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно — безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано», — добавил глава МИД.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. В этот день в Брюсселе пройдет плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов. Как ранее заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия уже получала предложения о проведении Совета в январе 2022 г. и в данный момент рассматривает его.