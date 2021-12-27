Германия поддержала проведение заседания Совета Россия – НАТО
Правительство ФРГ положительно оценивает инициативу проведения Совета Россия — НАТО в январе 2022 г., сообщает пресс-служба кабмина страны. В Германии также надеются, что Россия примет предложение о переговорах.
«Нас порадовало бы, если бы это заседание Совета Россия — НАТО при участии России состоялось», — заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (цитата по ТАСС). Он также добавил, что новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц хотел бы «продвижения дипломатических инициатив», а также развития ситуации вокруг гарантий безопасности.
Эту информацию подтвердила и представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, выразив надежду, что российская сторона поддержит инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга о проведении заседания 12 января.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.
23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила место проведения переговоров. В настоящее время, по словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, Россия рассматривает предложение НАТО о проведении заседания 12 января. Сейчас прорабатываются сроки, модальности, формат и состав российской делегации.