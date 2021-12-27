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Суд в Минске приговорил россиянина Дудникова к 11 годам тюрьмы

Ведомости

Минский городской суд приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по делу о разжигании розни и публичные призывы к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, сообщает ТАСС. Такой срок для Дудникова запрашивал прокурор.

Дудников был арестован в мае этого года. Его обвинили в «разжигании группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, которые повлекли за собой тяжкие последствия». Кроме того, ему инкриминировали призывы через интернет к действиям, «нацеленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».

Мать Дудникова рассказывала «РИА Новостям», что он переехал в Минск более года назад к своей девушке, его могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале июля заявил, что молодой человек является модератором Telegram-канала «Отряды самообороны Беларуси». В июле стало известно, что Дудников признал вину.

По данным прокуратуры, с 19 января по 21 мая этого года Дудников опубликовал как минимум 55 голосовых сообщений с соответствующими призывами в одном из Telegram-чатов. В своих высказываниях он формировал «негативных образ представителей власти республики и неприязнь к ним». Кроме того, молодой человек «призывал захватить власть в Белоруссии, насильственно сменить конституционный строй и устроить массовые беспорядки с применением насилия к представителям власти», утверждали в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных