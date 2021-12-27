Суд в Минске приговорил россиянина Дудникова к 11 годам тюрьмы

По данным прокуратуры, с 19 января по 21 мая этого года Дудников опубликовал как минимум 55 голосовых сообщений с соответствующими призывами в одном из Telegram-чатов. В своих высказываниях он формировал «негативных образ представителей власти республики и неприязнь к ним». Кроме того, молодой человек «призывал захватить власть в Белоруссии, насильственно сменить конституционный строй и устроить массовые беспорядки с применением насилия к представителям власти», утверждали в ведомстве.