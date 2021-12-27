Погиб основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин
Публицист, основатель внесенного в реестр запрещенных сайтов проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter политик Роман Юнеман.
По данным «Московского комсомольца», Просвирнин выпал из окна в понедельник, 27 декабря. Его тело опознала жена. ТАСС пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина погиб, выпав из окна дома на Тверском бульваре в Москве около ресторана «Армения». По словам источника агентства, в момент падения погибший был без одежды.
Сайт «Спутник и погром» был запущен в апреле 2012 г. В сентябре 2015-го Генпрокуратура после одной из публикаций на ресурсе возбудила уголовное дело об экстремизме. Претензии у ведомства возникли к статье, в которой описывались цели и задачи современного русского национализма с точки зрения редакции издания. У самого Просвирнина тогда прошли обыски. В июле 2017-го Роскомнадзор внес сайт в список заблокированных ресурсов за пропаганду идей национальной и религиозной розни.