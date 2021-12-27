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Погиб основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

Ведомости

Публицист, основатель внесенного в реестр запрещенных сайтов проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин скончался на 36-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Twitter политик Роман Юнеман.

По данным «Московского комсомольца», Просвирнин выпал из окна в понедельник, 27 декабря. Его тело опознала жена. ТАСС пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что мужчина погиб, выпав из окна дома на Тверском бульваре в Москве около ресторана «Армения». По словам источника агентства, в момент падения погибший был без одежды.

Сайт «Спутник и погром» был запущен в апреле 2012 г. В сентябре 2015-го Генпрокуратура после одной из публикаций на ресурсе возбудила уголовное дело об экстремизме. Претензии у ведомства возникли к статье, в которой описывались цели и задачи современного русского национализма с точки зрения редакции издания. У самого Просвирнина тогда прошли обыски. В июле 2017-го Роскомнадзор внес сайт в список заблокированных ресурсов за пропаганду идей национальной и религиозной розни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных