Погиб основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин

Сайт «Спутник и погром» был запущен в апреле 2012 г. В сентябре 2015-го Генпрокуратура после одной из публикаций на ресурсе возбудила уголовное дело об экстремизме. Претензии у ведомства возникли к статье, в которой описывались цели и задачи современного русского национализма с точки зрения редакции издания. У самого Просвирнина тогда прошли обыски. В июле 2017-го Роскомнадзор внес сайт в список заблокированных ресурсов за пропаганду идей национальной и религиозной розни.