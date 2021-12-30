Путин отправил Байдену поздравительную новогоднюю телеграмму

Путин отправил Байдену поздравительную новогоднюю телеграммуВ своем поздравлении он отметил, что Россия и США — это те страны, которые несут особую ответственность за «международную и региональную стабильность»
Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга
Поздравительные телеграммы президента России опубликованы на сайте Кремля.
30 декабря президенты России и США проведут телефонный разговор. Это будет уже вторая беседа между Путиным и Байденом в декабре — лидеры провели двухчасовой онлайн-саммит в закрытом режиме 7 декабря. Тогда обсуждалась в том числе тема российских «красных линий» и гарантий безопасности, о которых ранее говорил Путин.
16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. По итогам переговоров лидеры договорились о возвращении послов двух стран в места их работы, а также о начале консультаций по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Главы государств также провели еще одну встречу в расширенном составе, где поднимались такие вопросы, как состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическая стабильность, информационная безопасность и киберпреступность. Также в повестку встречи были включены нерешенные вопросы двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что 10 января в Женеве пройдет Совет Россия — НАТО, на котором российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а делегацию США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Как подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова, в ходе переговоров российская сторона будет добиваться от американских коллег «предоставления твердых правовых гарантий безопасности РФ, а именно — непродвижения НАТО на восток и неразмещения угрожающих России систем вооружений у рубежей страны».