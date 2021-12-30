Путин отправил Байдену поздравительную новогоднюю телеграмму

16 июня в Женеве состоялись переговоры Путина и Байдена в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. По итогам переговоров лидеры договорились о возвращении послов двух стран в места их работы, а также о начале консультаций по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Главы государств также провели еще одну встречу в расширенном составе, где поднимались такие вопросы, как состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическая стабильность, информационная безопасность и киберпреступность. Также в повестку встречи были включены нерешенные вопросы двусторонних отношений.