Песков рассказал о планах Путина на Новый год
Президент России Владимир Путин отпразднует Новый год в кругу родных и друзей, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Планов уехать в Сочи на рождественскую неделю для катания на горных лыжах у Путина пока нет.
«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — сказал Песков, отвечая на вопрос о формате празднования президентом Нового года.
Представитель Кремля добавил, что первая неделя 2022 г. частично пройдет у президента в рабочем режиме. Путин редко проводит первые дни нового года полностью «как новогодние праздники», подчеркнул Песков.
Президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, читать и заслушивать доклады.
«Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что уже в середине праздников Путин может провести какие-то встречи, но полноформатных совещаний пока не запланировано.
Большинство (78%) россиян планируют отмечать Новый год дома, 8% — пойдут в гости, а 5% — в ресторан или клуб, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Социологи отмечали, что в 2021 г. предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения выросли на 20% по сравнению с 2020 г. и составили в среднем 15 830 руб.