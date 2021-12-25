Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Большинство (78%) россиян планируют отмечать Новый год дома, 8% — пойдут в гости, а 5% — в ресторан или клуб, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Социологи отмечали, что в 2021 г. предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения выросли на 20% по сравнению с 2020 г. и составили в среднем 15 830 руб.