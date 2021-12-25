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Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Ведомости

Президент России Владимир Путин отпразднует Новый год в кругу родных и друзей, рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Планов уехать в Сочи на рождественскую неделю для катания на горных лыжах у Путина пока нет.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — сказал Песков, отвечая на вопрос о формате празднования президентом Нового года.

Представитель Кремля добавил, что первая неделя 2022 г. частично пройдет у президента в рабочем режиме. Путин редко проводит первые дни нового года полностью «как новогодние праздники», подчеркнул Песков.

Президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, читать и заслушивать доклады.

«Тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам», — сказал пресс-секретарь главы государства, добавив, что уже в середине праздников Путин может провести какие-то встречи, но полноформатных совещаний пока не запланировано.

Большинство (78%) россиян планируют отмечать Новый год дома, 8% — пойдут в гости, а 5% — в ресторан или клуб, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Социологи отмечали, что в 2021 г. предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения выросли на 20% по сравнению с 2020 г. и составили в среднем 15 830 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных