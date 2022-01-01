Путин отправил в отставку помощника секретаря Совета безопасности
Президент России Владимир Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Абелина Александра Павловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — сообщается в документе, подписанном Путиным 1 января.
Абелин занимал должность помощника секретаря Совбеза с декабря 2016 г.