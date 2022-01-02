Захарова обвинила Великобританию в финансировании «раскачки» ситуации в России

Захарова указала на «целый кластер проектов с ценником в 880 млн руб.», нацеленных на создание «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России. «Кроме того, речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества», — написала Захарова.