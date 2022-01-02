Захарова обвинила Великобританию в финансировании «раскачки» ситуации в России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания финансирует организации и проекты, якобы направленные на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России.
«Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд руб. выделено (на период с 2020 по 2023 г.) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Захарова в Telegram.
Таким образом она прокомментировала публикацию издания Underside, в которой, как утверждается, содержатся копии внутренних документов британского форин-офиса. В них идет речь о финансовой поддержке российских НКО, в том числе занимающихся реабилитацией нелегально попадающих в Россию мигрантов и защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества.
Среди указанных в документах организаций — бюро Международной организации по миграции в Москве, Московская Хельсинкская группа, правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право», московская ЛГБТ-группа «СТИМУЛ» и фонд помощи хосписам «Вера». Британское внешнеполитическое ведомство подлинность документов не комментировало.
Захарова указала на «целый кластер проектов с ценником в 880 млн руб.», нацеленных на создание «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России. «Кроме того, речь уже идет о весьма серьезных вещах — британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества», — написала Захарова.
В конце декабря депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить информацию о финансировании Великобританией российских НКО. Законодатель заявил, что основная цель программ форин-офиса — создание напряженности в российском обществе и активизация протестов.