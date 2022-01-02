Байден и Зеленский проведут телефонный разговор вечером 2 января

Беседа Зеленского и Байдена состоится спустя два дня после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Основной темой беседы были предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, которых от США и НАТО требует Россия. Они начнутся с консультаций между российской и американской делегациями 10 января в Женеве, а затем продолжатся на заседании Совета Россия - НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.