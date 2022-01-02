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Байден и Зеленский проведут телефонный разговор вечером 2 января

Ведомости

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор вечером в воскресенье, 2 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Беседа состоится после 22:00 по киевскому времени (23:00 мск), написал Никифоров на своей странице в Facebook. Детали предстоящего разговора он не раскрыл.

Зеленский ранее заявлял, что в ходе разговора с Байденом обсудит координацию действий по достижению мира на Украине и безопасности в Европе. По словам представителя Белого дома, американский президент намерен обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также подготовку к предстоящим дипломатическим контактам для содействия деэскалации ситуации в регионе.

Беседа Зеленского и Байдена состоится спустя два дня после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Основной темой беседы были предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, которых от США и НАТО требует Россия. Они начнутся с консультаций между российской и американской делегациями 10 января в Женеве, а затем продолжатся на заседании Совета Россия - НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Проекты договоров о гарантиях безопасности в декабре опубликовал российский МИД. Они предполагают в том числе отказ от расширения НАТО на восток и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных