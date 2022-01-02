Байден и Зеленский проведут телефонный разговор вечером 2 января
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонный разговор вечером в воскресенье, 2 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Зеленский ранее заявлял, что в ходе разговора с Байденом обсудит координацию действий по достижению мира на Украине и безопасности в Европе. По словам представителя Белого дома, американский президент намерен обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также подготовку к предстоящим дипломатическим контактам для содействия деэскалации ситуации в регионе.
Беседа Зеленского и Байдена состоится спустя два дня после переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Основной темой беседы были предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, которых от США и НАТО требует Россия. Они начнутся с консультаций между российской и американской делегациями 10 января в Женеве, а затем продолжатся на заседании Совета Россия - НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Проекты договоров о гарантиях безопасности в декабре опубликовал российский МИД. Они предполагают в том числе отказ от расширения НАТО на восток и от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне своей территории.