Правительство Казахстана установило предельные цены на топливо на полгода

Также власти ускорили подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен. В сообщении говорится, что скоро будет введен мораторий на повышение тарифов на ЖКУ на полгода. Для стабилизации цен на социально значимые продукты правительство на полгода запретило вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, а картофеля и моркови – на три месяца.