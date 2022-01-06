Правительство Казахстана установило предельные цены на топливо на полгода
Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный природный газ на АЗС, дизель и бензин на 180 дней, говорится на сайте премьер-министра страны. Такая мера была принята на фоне протестов против повышения цен на газ.
В Мангистаурской области, где начались протесты, цена сжиженного газа составит 50 тенге за литр, в Алма-Ате – 65 тенге, а в столице Нур-Султане – 70 тенге за литр. Бензин марки АИ-80 будет продаваться по 89 тенге за литр, АИ-92 и АИ-93 – по 182 тенге, АИ-95 – по 215 тенге за литр.
Также власти ускорили подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен. В сообщении говорится, что скоро будет введен мораторий на повышение тарифов на ЖКУ на полгода. Для стабилизации цен на социально значимые продукты правительство на полгода запретило вывоз за границу крупного и мелкого рогатого скота, а картофеля и моркови – на три месяца.
Протесты в Казахстане начались после Нового года на фоне повышения цен на газ для автомобилей до 120 тенге. После этого правительство объявило о снижении стоимости энергоносителя до 50 тенге, однако это не остановило массовые выступления.
На фоне протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Казахстане, а также принял отставку правительства. Кроме того, президент сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и предупредил о жестких мерах в отношении протестующих. Совет коллективной безопасности ОДКБ по просьбе Токаева направит в Казахстан миротворцев. Российские военные уже вылетели в Казахстан.