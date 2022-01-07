Sun: российская подлодка задела трос эхолокатора британской субмарины в 2020 году
Подводная лодка ВМС России, способная нести ракеты с ядерными боеголовками, задела трос эхолокатора субмарины Northumberland ВМС Великобритании в водах Атлантического океана, сообщила газета The Sun со ссылкой на источник. Вероятно, это столкновение стало первым с момента окончания Холодной войны.
По данным источника, британская субмарина отправилась на поиски российской подлодки в 200 милях к северу от Шотландии и выпустила эхолокатор, чтобы отследить подлодку. Однако экипажу британского корабля пришлось прервать миссию после того, как подлодка РФ задела трос с эхолокатором: в результате инцидента он был сломан.
Представитель минобороны Великобритании подтвердил, что в конце 2020 г. российская подлодка «вошла в контакт» с эхолокатором британского корабля. Посольство России в Лондоне отказалось от комментариев. Военно-морской флот Великобритании заявил, что за две недели декабря 2020 г. он якобы отследил девять подводных лодок РФ вокруг страны.