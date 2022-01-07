Sun: российская подлодка задела трос эхолокатора британской субмарины в 2020 году

По данным источника, британская субмарина отправилась на поиски российской подлодки в 200 милях к северу от Шотландии и выпустила эхолокатор, чтобы отследить подлодку. Однако экипажу британского корабля пришлось прервать миссию после того, как подлодка РФ задела трос с эхолокатором: в результате инцидента он был сломан.