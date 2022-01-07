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Sun: российская подлодка задела трос эхолокатора британской субмарины в 2020 году

Ведомости

Подводная лодка ВМС России, способная нести ракеты с ядерными боеголовками, задела трос эхолокатора субмарины Northumberland ВМС Великобритании в водах Атлантического океана, сообщила газета The Sun со ссылкой на источник. Вероятно, это столкновение стало первым с момента окончания Холодной войны.

По данным источника, британская субмарина отправилась на поиски российской подлодки в 200 милях к северу от Шотландии и выпустила эхолокатор, чтобы отследить подлодку. Однако экипажу британского корабля пришлось прервать миссию после того, как подлодка РФ задела трос с эхолокатором: в результате инцидента он был сломан.

Представитель минобороны Великобритании подтвердил, что в конце 2020 г. российская подлодка «вошла в контакт» с эхолокатором британского корабля. Посольство России в Лондоне отказалось от комментариев. Военно-морской флот Великобритании заявил, что за две недели декабря 2020 г. он якобы отследил девять подводных лодок РФ вокруг страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных