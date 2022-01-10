Самолеты Минобороны вывезли из Казахстана в Россию почти 1500 россиян
Военно-транспортные самолеты России вывезли из Казахстана 1461 россиянина, сообщило Минобороны. Большинство из них были доставлены в Москву, часть — в Екатеринбург.
«9 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 1422 российских гражданина и 14 российских граждан в Екатеринбург, которые изъявили желание вернуться в Россию самолетами Минобороны России. Накануне в Россию были доставлены 25 российских туристов», — говорится в сообщении.
В Минобороны рассказали, что россияне поехали в Алма-Ату на новогодние праздники в путешествие, к родственникам и на спортивные сборы. Из-за обострения ситуации в городе и закрытия аэропорта они оставались в гостиницах. Россияне попросили руководство российским контингентом миротворцев помочь им вернуться на родину.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.
9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алмаатинской области количество жертв достигло восьми. Официальной информации о числе погибших пока нет. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек.