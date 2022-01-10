Комитет национальной безопасности сообщил о стабилизации ситуации в Казахстане

9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алмаатинской области количество жертв достигло восьми. Официальной информации о числе погибших пока нет. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек.