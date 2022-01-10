Комитет национальной безопасности сообщил о стабилизации ситуации в Казахстане
Ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать, сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.
«По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в республике Казахстан стабилизировалась и взята на контроль», — сказано в сообщении.
В заявлении отмечается, что на сегодняшний день республиканские и региональные оперштабы «обезвредили очаги террористической угрозы». «Освобождены все административные объекты, захваченные террористами в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз», — говорится там.
В настоящий момент ведется работа по местам «возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков». «Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в выявлении лиц, причастных к террористической деятельности, и добровольно сдать похищенное огнестрельное оружие и боеприпасы во время массовых беспорядков», — подчеркнули в КНБ.
Ранее сегодня госсекретарь республики Ерлан Карин заявил, что в Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. ОДКБ по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных.
9 января агентство «Sputnik Казахстан» сообщило, что за несколько дней беспорядков в Казахстане погибли 164 человека. Как сообщало агентство, в Алма-Ате погибли 103 человека, в том числе двое детей. В Кызылординской области — 21 человек, в Жамбылской области погибли 10 человек, в Алмаатинской области количество жертв достигло восьми. Официальной информации о числе погибших пока нет. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек.