Госсекретарь Казахстана заявил о риске повторения «террористических атак»

«Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность», — сказал Карин, отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала «Хабар 24».