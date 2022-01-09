Три причины, по которым Казахстан очень важен для России

Три причины, по которым Казахстан очень важен для РоссииЭто русскоязычное население, экономика и стратегические объекты
В начале января в нескольких городах Казахстана произошли самые серьезные погромы и уличные волнения за всю постсоветскую историю страны. Начавшись 2 января с локальных экономических протестов из-за двукратного подорожания газомоторного топлива, к 4 января беспорядки перешли в стадию уличных перестрелок вооруженных бандитов с правоохранительными органами. 5 – 6 января в Алма-Ате и других городах юга Казахстана были захвачены, разграблены и сожжены здания органов власти, разгромлены торговые центры, банки, магазины и аэропорт Алма-Аты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала отправил правительство в отставку, затем снял экс-президента Нурсултана Назарбаева с должности главы Совета безопасности и сам занял этот пост, ввел чрезвычайное положение в стране и наконец обратился к ОДКБ с просьбой о военной помощи. ОДКБ направила в Казахстан миротворческий контингент, основу которого составили элитные части ВДВ России. 7 января Токаев заявил, что во всех регионах восстановлен конституционный порядок. Но ликвидация вооруженных банд еще продолжается.
Эксперты полагают, что было три причины того, что Россия практически не раздумывая согласилась на введение войск в соседнюю страну.
Русские
На начало 2021 г. в Казахстане, по оценке комитета по статистике министерства национальной экономики, проживало почти 3,5 млн русских, что составляло 18,4% от населения страны. В основном русское население сосредоточено на севере, в Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
Доля русского населения в Казахстане снижается, в том числе за счет эмиграции. С момента распада СССР число русских в республике упало в полтора раза. В стране остались главным образом люди старшего возраста, доля молодежи среди русского населения составляет не более 15%. Русский язык в Казахстане второй по числу носителей после казахского. Государственным он не является, но, по ст. 7 конституции страны, русский официально употребляется наравне с казахским в органах местного управления и государственных организациях. В казахском языке используется письменность на основе кириллицы, но в 2017 г. президент Нурсултан Назарбаев подписал закон, согласно которому казахский нужно перевести на латиницу до 2025 г. По данным переписи населения 2009 г., устный русский в Казахстане понимало 94% человек, в то время как устную казахскую речь – всего 74%. Свободно русским языком владело 84% казахстанцев, казахским – только 62%.
Положение русских и русскоязычных граждан Казахстана в 2021 г. омрачилось деятельностью так называемых языковых патрулей. Националистически настроенные казахи ходили по общественным заведениям и в агрессивной манере заставляли людей говорить по-казахски, снимая все на видео.
Говорить о систематической политике «зажима» русского языка властями Казахстана некорректно, поясняет директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук. По его словам, в крупных городах вроде Алма-Аты русскоязычная среда по-прежнему остается большой, а рост не русскоязычного населения в маленьких городах и селах – процесс вполне естественный. Другое дело, что наблюдается увеличение числа резонансных инцидентов вроде языковых патрулей и прочих некрасивых эксцессов по отношению к русскоязычным казахстанцам, отметил эксперт. Подобные случаи нельзя отнести к системным действиям казахстанского правительства, однако негативная динамика все же растет, резюмирует Сафранчук.
Если бы Россия и ОДКБ не вмешались в ситуацию в Казахстане, ситуация для всей страны и для русского населения в том числе развивалась бы по негативному сценарию, утверждает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Хотя руководство страны быстро приняло решительные меры, казахстанские силовики действовали не очень активно, а появление российских войск придало им уверенности, добавляет он. Без России и ОДКБ, с учетом наличия у протестующих оружия и появления в их рядах хорошо подготовленных людей из-за рубежа, кризис развивался бы по нарастающей, по стране прокатилась бы волна погромов, говорит эксперт.
Космос и оборона
В 2021 г. 14 из 25 российских космических ракет-носителей было запущено с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана. Хотя загрузка Байконура непостоянна (например, в 2020 г. на его долю пришлось семь из 17 запусков российских ракет), он остается основным российским космодромом. По словам вице-президента Академии космонавтики Андрея Ионина, на Байконуре остались стартовые площадки для ракет «Союз», оттуда проводятся все их пилотируемые запуски. Кроме того, с космодрома стартуют тяжелые ракеты-носители «Протон», но объявлялось, что их эксплуатация закончится в 2024 г., продолжает эксперт. Их должна заменить с 2025 г. ракета «Ангара», стартовая площадка для которой строится на «Восточном». Эти ракеты целесообразно запускать не с площадки в Плесецке, а с «Восточного», поскольку это позволит выводить на орбиту большую полезную нагрузку, говорит Ионин.
Поэтому, если бы с космодромом Байконур случилось что-нибудь, что прекратило бы его функционирование, российской космонавтике был бы нанесен исключительно тяжелый урон, но, к счастью, можно считать, что угроза этого миновала благодаря вводу войск ОДКБ, продолжает эксперт. При этом говорить однозначно, когда на «Восточном» будет готова инфраструктура для запуска пилотируемых космических кораблей, пока невозможно, заметил Ионин.
Вооруженные силы России эксплуатируют в Казахстане в районе озера Балхаш радиолокатор системы предупреждения о ракетном нападении типа «Днепр», а также измерительную инфраструктуру, которая необходима для испытания ракет системы противоракетной обороны (ПРО) и новых типов боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет РВСН, говорит полковник Генштаба в отставке Михаил Ходаренок. Радиолокатор уже не очень нужен – в России развернута сеть таких радаров нового поколения, но полигон для ПРО и РВСН имеет критически важное военное значение, продолжает эксперт. Его замена на территории России крайне необходима, полагает он. По словам источника, близкого к Минобороны, несколько лет назад уже было выбрано место в России для замены объектов на Балхаше, но их строительство займет длительное время.
Экономика
Казахстан входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Таможенный союз ЕАЭС – ключевые экономические сообщества с участием России на постсоветском пространстве. Экспорт из РФ в Казахстан за январь – октябрь 2021 г., по данным ФТС России, составил $14,74 млрд, что выше, чем за весь доковидный 2019 год ($14,4 млрд). Ключевыми экспортными товарами являются черные металлы ($1,31 млрд за 10 месяцев 2021 г.), автомобили и их части ($1,04 млрд) и пластмассы ($782 млн). Импорт из Казахстана за январь – октябрь 2021 г. значительно меньше – $5,77 млрд, ключевые товары – черные металлы ($1,52 млрд), железная руда ($1,07 млрд) и руды цветных металлов ($574 млн).
Кроме того, инфраструктура республики до сих пор достаточно тесно связана с экономикой России. Через территорию Казахстана проходит крупнейшая железнодорожная магистраль России – Транссиб. Дорога пересекает лишь самую северную из областей республики – Северо-Казахстанскую и проходит через областной центр Петропавловск. Этот отрезок Транссиба считается частью Южно-Уральской железной дороги РЖД в статусе филиала российской монополии в Казахстане. Напомним, что из-за разрыва экономических связей с Украиной после возвращения Крыма в состав России в 2014 г. пришлось значительно перестраивать транспортные артерии в приграничных областях. В частности, потребовалось продолжить железнодорожный обход Украины длиной 137 км стоимостью 55 млрд руб. и строить Крымский мост через Керченский пролив (228 млрд руб.).
Российские компании также владеют долями в ряде добывающих проектов в Казахстане. Для «Росатома» добыча в республике – источник дешевого урана, в нефтегазовых проектах в стране участвуют «Лукойл» и «Роснефть», крупный угольный актив на севере страны – разрез «Богатырь-Комир» – принадлежит «Русалу» («Ведомости» подробно писали об этих активах 5 января). При этом российские инвесторы намеревались расширять присутствие в Казахстане. Например, в 2022 г. на разрезе Богатырь планируется внедрение новых технологий, после чего мощность «Богатырь-Комира» возрастет с 42 млн до 50 млн т в год. Основными потребителями угля компании являются несколько ТЭС в Казахстане, а также Рефтинская ГРЭС в России. Добыча угля в 2020 г. составила 43,3 млн т, в 2021 г. предполагалось добыть 42 млн т.
Три крупных российских банка имеют своих «дочек» в Казахстане – Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. В Казахстане также есть банк международной группы Home Credit. Сайты дочерних банков на момент написания материала не работали (как и многие другие казахстанские сайты).
На 1 декабря 2020 г. казахстанский Сбербанк занимал 2-е место (после Halyk bank) по объему активов среди банков Казахстана (3,2 трлн тенге, или 540 млрд руб.), говорится на сайте Сбербанка. Для сравнения: активы российского Сбербанка превышают 36,7 трлн руб. Филиальная сеть банка в Казахстане состоит из 110 структурных подразделений, 17 из которых филиалы. Центральный офис находится в Алма-Ате.
При этом даже сравнительно недолгая активная фаза погромов в Казахстане привела к остановке экономической деятельности: прекратилась работа аэропортов, отделений банков, торговых центров, складов и т. д. Крупную промышленность с участием российских инвесторов беспорядки затронули в меньшей степени. Представитель «Казатомпрома» (партнер «Росатома» по урановым активам) сообщал Bloomberg, что работа на предприятиях не прекращалась.
Предприятия нефтяного сектора Казахстана пострадали от забастовок гораздо меньше, чем других отраслей, поэтому сейчас говорить о существенном снижении добычи преждевременно, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, на нефтяной рынок протесты влияния не оказали, для трейдеров эти события существенными не стали. Руководитель практики КПМГ по работе с компаниями нефтегазовой отрасли в России и СНГ Антон Усов также считает, что беспорядки не приведут к сокращению объемов добычи, а их «влияние на нефтяной сектор Казахстана будет минимальным».
Но логистические цепочки с участием авиакомпаний временно прервались, ряд компаний остановили работу (см. также статью на стр. 7). Российский брокер «Фридом финанс», начинавший свою деятельность в Казахстане, отправил почти всех сотрудников в Казахстане на удаленку, закрыл все отделения и филиалы, инкассировал все ценности и перевез на склады наиболее дорогие товары, отмечал в своем Instagram основатель компании Тимур Турлов.
В подготовке материала также принимали участие Александр Волобуев и Владимир Степанов (Дзагуто)