Три причины, по которым Казахстан очень важен для России

В 2021 г. 14 из 25 российских космических ракет-носителей было запущено с космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана. Хотя загрузка Байконура непостоянна (например, в 2020 г. на его долю пришлось семь из 17 запусков российских ракет), он остается основным российским космодромом. По словам вице-президента Академии космонавтики Андрея Ионина, на Байконуре остались стартовые площадки для ракет «Союз», оттуда проводятся все их пилотируемые запуски. Кроме того, с космодрома стартуют тяжелые ракеты-носители «Протон», но объявлялось, что их эксплуатация закончится в 2024 г., продолжает эксперт. Их должна заменить с 2025 г. ракета «Ангара», стартовая площадка для которой строится на «Восточном». Эти ракеты целесообразно запускать не с площадки в Плесецке, а с «Восточного», поскольку это позволит выводить на орбиту большую полезную нагрузку, говорит Ионин.