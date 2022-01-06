Огни Алма-Аты. Репортаж «Ведомостей» из мятежного города

«Всем плевать, какой ты национальности, мы один народ Казахстана», – отреагировал участник движения, судя по всему, этнический казах, на соответствующий вопрос. Аллергия была только на прессу. Людям в жилетах и с камерами ясно и бескомпромиссно давали понять, чтобы уносили ноги, пока целы – освещение в медиа протестующим явно не требовалось. В целом реакция на любые съемки, даже на телефон, и со стороны любых участников событий часто была крайне негативной.