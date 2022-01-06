Огни Алма-Аты. Репортаж «Ведомостей» из мятежного города

Огни Алма-Аты. Репортаж «Ведомостей» из мятежного городаНаш журналист прошел с протестующими от окраины до резиденции президента
К вечеру 5 января по всему Казахстану из-за протестов и погромов введен режим чрезвычайного положения, не работают интернет и мобильная связь, а президент Касым-Жомарт Токаев пообещал жестко навести порядок и попросил военной помощи ОДКБ. Корреспондент «Ведомостей» наблюдал, как протестующие в крупнейшем городе страны – Алма-Ате – в течение дня одно за другим штурмовали административные здания и грабили силовиков. В основном их гнев был направлен на бывшего, но сохраняющего влияние президента Нурсултана Назарбаева.
Ситуация в Алма-Ате 5 января развивалась стремительно – с 12:00 стали слышны первые взрывы, очевидно, светошумовых гранат, канонада быстро нарастала. К 13:00 протестующие оттеснили полицейские заслоны на подступах к центру города, параллельно подпалив несколько автомобилей, после этого почти без сопротивления со стороны правоохранителей, разбившись на несколько колонн, толпа двинулась к площади Республики (или Новой площади) – главной в городе, а некогда и в стране.
– Хотим, чтобы Назарбаев и вся его семья, весь его клан полностью отказались от власти и исчезли из Казахстана, – примерно так, но более резко один из участников марша разъяснил мне задачу протеста.
Эта толпа выглядела убедительно. Большинство участников шествия были вооружены – арматурой, досками, многие начали экипироваться отбитыми у полиции бронежилетами, касками, дубинками. У протеста, судя по всему, были организаторы – да они и не скрывали свою роль. По опорным точкам на маршруте стояли люди, чаще всего в возрасте, и координировали участников этой акции.
Еще одна примечательная особенность: по линии движения колонн курсировали на мопедах «курьеры» – по всей видимости, они передавали информацию о дислокации силовиков. Впрочем, особо это и не требовалось.
– Шал, кет! – скандировала толпа, что концентрированно передает суть претензий. Это означает «старик, уходи!», так в Казахстане называют 81-летнего первого президента.
Протесты в Азии – совершенно иные, чем в России. Здесь не встретить красивых политизированных лозунгов, риторических призывов и звезд эстрады. Если люди решаются выходить, они идут с конкретной мотивацией и целью и достигают ее часто ценой собственной крови. На этот раз крови было достаточно.
На подходах к Новой площади протестующим удалось взять в кольцо и остановить транспортный грузовик с военными – их просто выбрасывали из кузова, снимали амуницию и оружие, некоторых избивали. То есть протест перерастал в бунт или даже восстание. Уже к 14:00 авангард протестующих пошел на приступ акимата – как называется городская мэрия. Толпа прибывала.
Силовики оборонялись в сквере, разбитом у входа в здание. Более активно в ход пошли травматические ружья, все было затянуто дымом. Все большая часть протестующих экипировалась полицейскими щитами, толпа продолжала напирать и в течение получаса сопротивление было подавлено, хотя отдельные защитники оставались в здании, вокруг которого уже полыхало несколько полицейских машин.
У участников движения начало появляться первое захваченное у силовиков оружие – в основном травматическая пневматика.
К 15:00 первые группы вломились в здание акимата, они сразу заняли несколько этажей и устроили поджог.
К этому моменту на площади Республики собралось не менее 15 000 человек, толпа была близка к ликованию. На вопрос, с чем связана уверенность, что Назарбаев уйдет после этой локальной победы, казахстанцы отвечали: от безысходности. Иначе его правление окажется историей с плохим концом. Пьянства, нападений на мирных граждан, массового мародерства я не заметил.
Несмотря на то что в последние несколько лет тема конфликта титульной нации Казахстана с русским населением, часто упакованная в обертку борьбы за независимость, явно не была последней в повестке, антагонизма не было никакого.
«Всем плевать, какой ты национальности, мы один народ Казахстана», – отреагировал участник движения, судя по всему, этнический казах, на соответствующий вопрос. Аллергия была только на прессу. Людям в жилетах и с камерами ясно и бескомпромиссно давали понять, чтобы уносили ноги, пока целы – освещение в медиа протестующим явно не требовалось. В целом реакция на любые съемки, даже на телефон, и со стороны любых участников событий часто была крайне негативной.
Последний и самый упорный очаг сопротивления протестующие встретили у резиденции первого президента – здания, расположенного к югу, сразу за акиматом. Здесь заняли оборону профессиональные военные. Пространство вокруг резиденции заволокло дымом – от дымовых гранат, слезоточивого газа, горящих автомобилей и пожара в соседнем здании мэрии. Первая волна штурма разбилась об автоматные очереди. Стреляли не боевыми, но плотными пулями. С поля боя раненые чаще уже не выходили – по большей части их выносили.
Одному пуля пробила бедро, другому живот. Но к моменту приступа площадь была забита людьми до отказа – на смену отступившим штурмовым группам прибывали новые. Дорога к акимату и резиденции уже была забаррикадирована – в руках протестующих оказались саперные лопаты, с их помощью они соорудили заграждения из брусчатки, досок, обломков машин и арматуры. За баррикады пропускали только кареты скорой или личные авто митингующих – и те, и другие забирали и увозили раненых.
Для подготовки к новым волнам штурма протестующие пригнали несколько пожарных автомашин – их попытались максимально укрепить, забронировать стекла и двери полицейскими щитами. Но и этот таран не сработал. Военные пустили в ход боевые патроны. Появились первые тяжело раненые и убитые. Всего, как позже сообщил «Sputnik Казахстан», в ходе беспорядков погибли 8 сотрудников правоохранительных органов, более 310 человек пострадали.
Пули свистели над ухом даже в сотне метров от здания. Еще несколько попыток также были безуспешными, хотя стало понятно, что боеприпасы и силы у обороняющихся не бесконечны – очереди не были столь частыми, хлопки гранат слышались все реже. Тогда протестующие стали готовиться к решающему штурму. В их руках оказались боевые дробовики – как стало понятно из разговора, оружие оказалось из разгромленного охотничьего магазина. К резиденции подогнали угнанный бульдозер, который, очевидно, должен был выполнить роль бронетехники.
Ближе к 21:00 сопротивление пало. Резиденция загорелась.
До вечера обстановка в городе за пределами площади была в целом спокойной. После того как были взяты главные административные здания Алма-Аты, толпа начала мародерствовать – грабить магазины, банки, обменники. Полиции и военных на улицах не видно. Введен комендантский час. По словам близкого к силовому блоку источника, решается вопрос о введении военного положения.
Фамилия Токаев за почти 7 часов нахождения в гуще событий не была произнесена ни разу. Останется ли действующий президент у власти и примут ли его казахи – большой вопрос. Пока он воспринимался населением как фигура исключительно формальная, не обладающая реальной властью. Во всяком случае, до этого дня.
Другие события 5 января:
- Правительство Казахстана ушло в отставку. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.