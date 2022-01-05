Кого уже победил президент Токаев

Это символично: Конституция Казахстана хоть и закрепляет, что Совет безопасности «образует» президент, закон о нем был написан строго под Назарбаева, предусматривая его пожизненным председателем без каких-то внятных механизмов замены. Токаев же смог возглавить Совет безопасности опираясь на Конституцию, согласно которой его образует президент – вероятно, это стало ключевой юридической зацепкой. Как председатель Совбеза теперь он может ставить задачи органам, организациям и должностным лицам по вопросам обеспечения национальной безопасности и правопорядка: «силовая составляющая» теперь под ним по всем линиям полномочий. Кроме того, теперь ему можно действовать без оглядки и согласований с Елбасы.